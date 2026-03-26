Тийзър на сериала за Хари Потър предизвика земетресение сред феновете (ВИДЕО)

HBO Max представи официалния тийзър на предстоящия HBO Original сериал "Хари Потър". Първи сезон, който ще носи заглавието "Хари Потър и Философският камък", ще се състои от 8 епизода и ще дебютира тази Коледа в стрийминг платформата HBO Max. Няма нищо особено в Хари Потър - поне така твърди леля му Петуния. Но на единадесетия си рожден ден той получава писмо за прием в училището за магия и вълшебство "Хогуортс", което отваря вратата към един скрит свят - свят на приятелство, забавления и магия. С това ново начало обаче идва и сериозна опасност, защото Хари е принуден да се изправи срещу опасен враг от своето минало.

Доминик Маклоклин ще бъде в ролята на Хари Потър, Арабела Стантън ще се превъплъти в Хърмаяни Грейнджър, а Алестър Стаут ще изиграе Рон Уизли. В ролята на Албус Дъмбълдор ще влезе Джон Литгоу, Джанет Мактиър ще бъде Минерва Макгонагъл, Паапа Есиеду ще се превъплъти в ролята на Сивиръс Снейп, Ник Фрост ще изиграе Рубиъс Хагрид. Ще видим още Рори Уилмот като Невил Лонгботъм, Локс Прат като Драко Малфой, Лио Ърли като Шеймъс Финигън, Илайджа Ошин като Дийн Томас, Тристан Харланд като Фред Уизли, Габриел Харланд като Джордж Уизли, Рори Спунър като Пърси Уизли, Алесия Леони като Парвати Патил, Сиена Моза като Лавендър Браун, Фин Стивънс като Винсънт Краб, Уилям Наш като Грегъри Гойл, Уоруик Дейвис като Филиус Флитуик и Сирине Саба като Помона Спраут.

Актьорският състав включва още Даниел Ригби като Върнън Дърсли, Бел Паули като Петуния Дърсли, Пол Уайтхаус като Аргус Филч, Джони Флин като Луциус Малфой, Бърти Карвъл като Корнелиус Фъдж, Люк Талън като Куиринъс Куиръл, Катрин Паркинсън като Моли Уизли, Еймъс Китсън като Дъдли Дърсли, Грейси Кокран като Джини Уизли, Ричард Дърдън като професор Кътбърт Бинс, Луиз Брийли като Роланда Хууч, Брид Бренън като Попи Помфри, Лий Гил като Грипхук и Антон Лесър като Гарик Оливандър.

Фотограф: Aidan Monaghan/HBO

Сценарист и изпълнителен продуцент на сериала, базиран на бестселърите на Дж. К. Роулинг, е Франческа Гардинър. Марк Майлъд освен изпълнителен продуцент е и режисьор на няколко епизода. Продукцията е на HBO, в сътрудничество с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Изпълнителни продуценти са Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films.

