"Политико": Как нови руски шпиони дестабилизират цели държави с вандализъм и саботажи - има и българска връзка

Също като множество други истории, в които на източноевропейци се предлага по-добър живот и възможности за повече доходи на Запад, историята на Максим Рошка започва в Молдова с обещание за изход от задънената улица, в която е попаднал работникът в автокъща в Кишинев. Там Рошка се среща с Анатоли Призенко, който му предлага платено двуседмично пътуване.

След няколко седмици Рошка се оказва в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, разказва "Политико”. Там в тренировъчен лагер го учат как да управлява дронове, как да борави със запалими устройства и да бяга от органите на реда по време на протести. За какво става дума? Тези "лагери” са подкрепени от Русия и целят да набират агенти, които да извършват дестабилизационни операции от името на Москва в цяла Европа, казва молдовската прокуратура.

Тренировъчни лагери и руски операции в Европа

След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през 2022 г. Кремъл беше принуден да промени стратегията си за разузнавателна дейност в Европа - десетки руски дипломати, за които се подозираше, че са шпиони, бяха експулсирани от редица европейски държави, включително от България. Молдовската прокуратура съобщава, че Анатоли Призенко е бил организатор на мащабна мрежа за новите агенти на Русия.

Операции, организирани от тези агенти, бяха извършени например във Франция, където след терористичното нападение на Хамас срещу Израел през 2023 г., бяха извършени няколко антисемитски прояви. В една от тях активно участие взеха български граждани, които бяха изправени пред съда в Париж. Сега Молдова разследва над 80 души по подозрения, че са участвали в организирането на подобни масови безредици, пише "Политико”.

"Тези млади рускоговорящи хора са наемани и изпращани в специални тренировъчни лагери”, коментира вътрешната министърка на граничещата с Украйна държава Даниела Мисаил-Никитин. По думите ѝ обучението е включвало дори оказване на бърза помощ - за случаи с употреба на насилие.

Максим Рошка е свидетел по делата, които Кишинев води в момента. Той е заловен през октомври 2024 г., когато полицията в страната спира микробус на влизане в Румъния. В него са открити сръбски и босненски банкноти, SIM карти, флашки, радиостанции и части за дронове, както и устройства, използвани за хвърляне на гранати. Рошка казва, че е бил заплашван и пребит, след като отказва да участва в обучението. То се е провело преди президентските избори в Молдова, а на участниците е било обяснено, че ако Мая Санду ги спечели, в страната "ще има война като в Украйна”. Инструкторите в тези лагери били част от международна мрежа с връзки с руската наемническа групировка "Вагнер”, казват молдовските власти.

Българската връзка в подготовките на руските дестабилизационни операции

Един от свидетелите по делото съобщава, че е бил откаран до Баня Лука, където се провеждало практическо обучение (например за установяването на локациите на административни сгради и проучване на места, от които потенциално да се пускат дронове), от човек на име Мирчо. В съдебните документи не е спомената фамилията на този човек, но молдовските разузнавателни служби казват, че един от 11-те арестувани чуждестранни граждани е българинът Мирчо Ангелов. "Политико” разяснява, че той е един от инструкторите в тренировъчните лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия.

Рошка споделя пред журналистическата платформа BIRN, че Ангелов е бил човекът, който носел на участниците в обучението храна, но е извършвал и други логистични дейности. Мирчо Ангелов беше осъден на три години затвор от парижки съд през миналата година за участието си в операцията с нарисуваните червени отпечатъци по стената на Музея на Холокоста във френската столица. Сега Ангелов е подсъдим и в Кишинев по обвинения във вандализъм.

Анатомия на един прокси агент

В подобно престъпление участва и Анатоли Призенко - той признава, че е организирал петима молдовски граждани, които да нарисуват десетки Звезди на Давид по сгради в Париж. Призенко твърди, че това било в подкрепа на европейските евреи. Френското правителство определи действията на Призенко като част от "опортюнистична и безотговорна стратегия, целяща да се възползва от международните кризи, за да породи объркване и да създаде напрежение в обществения дебат във Франция и Европа”.

Призенко първоначално работел като разпространител на шведската козметична компания "Орифлейм” в Молдова. После от "продавач на ябълки в Москва” започва да "гради бизнес в Молдова”, разказва съпругата му през 2019 г. Години по-рано Призенко е задържан за кратко във връзка с разследване на Понзи схема, обвързана с руски активи. По-късно той участва в кампанията на политическа партия, която иска тесни търговски връзки с Русия и Беларус. Молдовската прокуратура смята, че той е работел с "по-високопоставения” Владимир Фирсов, за когото се смята, че е базиран в Русия. А операциите са се движели от руските служби, казват молдовски представители пред "Политико”.

Призенко отрича да е действал като вербовчик за дестабилизиращи операции и настоява, че е помагал само на хора да се запишат в лагери за отдих. Случаи като този срещу Призенко показват как мрежите, насочили дейността си срещу Молдова, са разширили операциите си отвъд границите на страната, пише "Политико”.

Според вътрешната министърка на Молдова вербовчиците за операции като тези са се насочвали към "уязвими млади мъже” без криминално досие и с паспорти от ЕС, по възможност, като някои от тях са били едва на 14 или 15 години. За пример тя дава скорошен план за убийството на украински официални лица, по който се води разследване от февруари тази година. В операциите, проведени във Франция, като рисуването на звезди на Давид или червени отпечатъци от ръце, са участвали граждани на източноевропейски държави, включително Молдова, България и Сърбия.

Източник: "Дойче веле"