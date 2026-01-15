Иран ще удържи протестите само при едно условие, недоволни служители вече издават броя на жертвите (ВИДЕО)

Режимът в Иран вероятно ще успее да потуши съпротивата на протестиращите граждани, ако съумее да запази лоялността на силите за сигурност и да попречи на онези, които им се съпротивляват. Властта не е показала никакво намерение да спре да използва смъртоносна сила и бруталност, за да потуши настоящите демонстрации, избухнали на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута, но прераснали в по-широко недоволство срещу аятоласите. Най-вероятният начин протестиращите да успеят би бил, ако силите за сигурност се оттеглят. Иначе е малко вероятно гражданите да отслабят способността на режима да продължи репресиите, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Силите за сигурност са основата на стабилността на режима и загубата на готовността им да потушават безредици би могла да представлява екзистенциална заплаха за властта. Засега няма съобщения или индикации за дезертиране на силовите структури, въпреки че разузнавателната организация на Иранската революцонна гвардия заяви на 9 януари, че „се занимава с възможни актове на изоставяне”. Това изявление предполага, че някои ирански сили за сигурност може би вече са се оттеглили, или че режимът е много загрижен за тази възможност, подчертава ISW.

Footage from Arak, Iran reportedly filmed today shows a large crowd defying the crackdown. Despite the massacres across the country, Iranians apparently are still out in force. pic.twitter.com/5XOzHn4lyD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Правителствени служители разкриват данни за броя на загиналите пред западни медии

Ирански правителствени служители вече разкриват пред западните медии различни данни за броя на загиналите протестиращи. Разкриването на високия брой жертви от източници с пряко знание за случващото се показва, че тези официални лица може да са недоволни от бруталното потушаване на протестите от страна на режима. Двама ирански служители заявиха пред The New York Times и Reuters на 13 януари, че съответно 3000 и 2000 души са били убити по време на демонстрациите. И двамата служители твърдяха, че „терористи“ са причинили смъртта им, а източникът, който говори пред NYT, подчерта, че броят на загиналите включва „стотици“ служители на силите за сигурност.

Източник, близък до Върховния съвет за национална сигурност на Иран, два източника в иранската президентска канцелария и няколко източника от Революционната гвардия заявиха пред опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, че броят на загиналите протестиращи е „най-малко“ 12 000. Тези изтичания на информация идват на фона на съобщения, че сред иранските сили за сигурност има различия по отношение на това как да се реагира на протестите: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО).

A new video has surfaced from the funeral of Alireza Sayyedi, the teenage boy from Abdanan killed by regime forces in Tehran on Jan 8. The footage shows a large crowd in attendance, chanting “Death to Khamenei” and “Death to the principle of Velayat-e Faqih,” a slogan used by… pic.twitter.com/0r9YUFzEtL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Според някои данни броят на жертвите може да достига дори до 20 000 души.

Мащабът и крайността на насилието, което режимът използва за потушаване на протестите, допълнително доказват, че властта в Техеран разглежда демонстрациите като протореволюция, добавя ISW. Доклади от очевидци и протестиращи в Иран описват безпрецедентна степен на бруталност спрямо протестиращите. Иранци заявиха пред BBC Persian на 11 януари, че мащабът на смъртните случаи и ранените в настоящото протестно движение е „безпрецедентен и несравним“ с предишните вълни от протести. "Амнести Интернешънъл" съобщи на 14 януари, че силите за сигурност на режима са извършили „незаконни убийства... в безпрецедентен мащаб“.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание днес, 15 януари, за да обсъди ситуацията в Иран - по искане на САЩ.