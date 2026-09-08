Индонезия отваря летища след изригването на вулкана Анак Кракатау

Индонезийските власти отвориха летището в столицата Джакарта и още четири летища в страната, които бяха затворени заради вулканичната пепел от изригването на вулкана Анак Кракатау. Изригването на вулкана започна в петък, съобщи Ройтерс, като се позовава на министъра на транспорта Дуди Пурвагандхи. Още: Хаос в небето заради вулкана Анак Кракатау: Българка е блокирана в Истанбул

Вулканът Анак Кракатау

Пепел от вулкана Анак Кракатау, който се намира на остров между Ява и Суматра, покри Джакарта и околните райони. Това доведе до затварянето на осем летища, а повече от 340 хиляди пътници бяха засегнати. Министърът съобщи, че главното летище на Джакарта е било отворено днес, след като вятърът е разнесъл облаците от пепел.

Дуди Пурвагандхи допълни, че все още остава да бъде направена техническа оценка на състоянието на 178 самолета, които са били на летището „Сукарно-Хатта“ в Джакарта при затварянето му.„Може би ще отнеме още малко допълнително време за подготовка на самолетите“, каза министърът.

Само тази сутрин са били регистрирани три нови изригвания на вулкана, образуван, след като предишният вулканичен остров на същото място се разрушава при прочутото си изригване през 1883 година.

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