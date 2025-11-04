Иранците "екзекутираха" Тръмп и Нетаняху (ВИДЕО)

По време на шествие в иранската столица Техеран протестиращи инсценираха фалшива екзекуция на кукли на американския президент Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки лидерите "убийци на палестински и ирански деца". Днес, 4 ноември, в Иран отбелязват годишнината от превземането на американското посолство в Техеран през 1979 г. – първото подобно честване, откакто САЩ бомбардираха иранските ядрени съоръжения по време на 12-дневната война с Израел през юни тази година.
In Tehran, “Trump” and “Netanyahu” were “executed”— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
During a march in the Iranian capital, protesters staged a mock execution, calling the leaders of Israel and the United States “murderers of Palestinian and Iranian children.” pic.twitter.com/8dCZuuoXCK
На 4 ноември 1979 г. ирански студенти превзеха посолството, като взеха десетки заложници в криза, която продължи повече от година. През същата година официално се извършва Иранската революция, която води до свалянето от власт на шах Мохамед Реза Пахлави и до създаването на теократичната държава, позната днес (тогава с лидер Рухола Хомейни).
Скандирания „Смърт за САЩ“ и „Смърт за Израел“
В рамките на ежегодната възпоменателна церемония хиляди хора се събраха днес в центъра на Техеран, скандирайки „Смърт за САЩ“ и „Смърт за Израел“. Бяха запалени американски и израелски знамена.
Държавните медии съобщават, че подобни събирания са се състояли и в други ирански градове.
Stepping over the American and the Israeli flags, while carrying models of rockets.— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) November 4, 2025
Welcome to Tehran!
This is how the Islamic Republic of Iran's education system looks like pic.twitter.com/Mm1DuXRGAV
Встрани от митингите бяха изложени макети на ирански ракети, някои от които с надпис „Смърт за Америка“. Бяха изложени и реплики на центрофуги, използвани за обогатяване на уран - ключовите машини от ядрената програма на Ислямската република, предава The Times of Israel.
