Иранците "екзекутираха" Тръмп и Нетаняху (ВИДЕО)

По време на шествие в иранската столица Техеран протестиращи инсценираха фалшива екзекуция на кукли на американския президент Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки лидерите "убийци на палестински и ирански деца". Днес, 4 ноември, в Иран отбелязват годишнината от превземането на американското посолство в Техеран през 1979 г. – първото подобно честване, откакто САЩ бомбардираха иранските ядрени съоръжения по време на 12-дневната война с Израел през юни тази година.

Още: Тръмп брани Нетаняху от съд и завоалирано заплаши Си Дзинпин (ВИДЕО)

In Tehran, “Trump” and “Netanyahu” were “executed”



During a march in the Iranian capital, protesters staged a mock execution, calling the leaders of Israel and the United States “murderers of Palestinian and Iranian children.” pic.twitter.com/8dCZuuoXCK — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

На 4 ноември 1979 г. ирански студенти превзеха посолството, като взеха десетки заложници в криза, която продължи повече от година. През същата година официално се извършва Иранската революция, която води до свалянето от власт на шах Мохамед Реза Пахлави и до създаването на теократичната държава, позната днес (тогава с лидер Рухола Хомейни).

Скандирания „Смърт за САЩ“ и „Смърт за Израел“

В рамките на ежегодната възпоменателна церемония хиляди хора се събраха днес в центъра на Техеран, скандирайки „Смърт за САЩ“ и „Смърт за Израел“. Бяха запалени американски и израелски знамена.

Още: След решението на Тръмп: Ясно е кога САЩ ще възобновят ядрените си тестове

Държавните медии съобщават, че подобни събирания са се състояли и в други ирански градове.

Stepping over the American and the Israeli flags, while carrying models of rockets.



Welcome to Tehran!

This is how the Islamic Republic of Iran's education system looks like pic.twitter.com/Mm1DuXRGAV — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) November 4, 2025

Встрани от митингите бяха изложени макети на ирански ракети, някои от които с надпис „Смърт за Америка“. Бяха изложени и реплики на центрофуги, използвани за обогатяване на уран - ключовите машини от ядрената програма на Ислямската република, предава The Times of Israel.

Още: Иран „не бърза“ да възобнови ядрените преговори със САЩ