Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иранец: Хората в Иран се радват на ударите – толкова тежък е животът ни

04 март 2026, 20:15 часа 39 прочитания 0 коментара
Иранец: Хората в Иран се радват на ударите – толкова тежък е животът ни

Войната в Близкия изток отново ескалира, а напрежението между Иран, Израел и Съединените щати остава в световния фокус. Как се възприемат ударите в самия Иран – страна с ограничен достъп до информация и силно контролиран обществен живот - разказва Медиан Мосадов – иранец, който живее в България вече 20 години и наблюдава от разстояние какво се случва в родината му.

„Откакто започна войната – два часа след това спряха интернет. Никаква връзка. Много рядко някои хора от медиите могат да изпратят клипове какво се случва.“ Той подчертава, че повечето му близки са там – родители, братя и сестри. Най-неочакваното, по думите му, е отношението на хората към ударите по Иран: „Не е за вярване – хората се радват на ударите. Снимат се през прозорците, радват се. Хората отдавна чакат помощ от Америка и Израел.“

Още: Бивш военен министър: Вероятността ирански ракети да достигнат България не е нулева

Според него това показва колко тежък е животът: „Представете си колко е тежък животът, че хората са съгласни дори с война, само и само да се махне този режим.“ Мосадов описва политическия натиск в страната: „47 години натиск върху хората. Там няма свобода. Не може да имаш собствено мнение. Трябва да си съгласен с режима.“

Относно религиозния характер на властта той казва: „Хората вече не са религиозни. Толкова трудно са живели в религиозен режим, че избягват религията. Искат демокрация без религия.“

Още: Иран стреля по ядрено оръжие на САЩ в турската база "Инджирлик" и издаде фетва за убийството на Тръмп (ВИДЕО)

По думите му реториката на аятоласите е постоянна и едностранна: „Говори се само за врагове. Западът е враг, Израел е най-големият враг. Само Русия, Китай и Северна Корея са приятели. Хората обаче обичат европейците, американците, еврейския народ.“

Мосадов твърди, че според неговите източници репресиите при последните масови протести са били изключително тежки: „Числата излизат около 40 000 души. Казват над 36 000, дори над 40 000. Хората са били убити само защото искат бъдеще. Млади хора не виждат бъдеще в Иран.“ Той разказва и за случаи на екзекуции без съд: „Имало е хора от протеста, намерени убити с вързани ръце. Значи били са арестувани и после застреляни.“

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Надежда Нейнски: Приоритет е извеждането на хора от военните зони

Макар Иран да е богата на ресурси държава, по думите му икономическата ситуация е почти непоносима: „Инфлацията е огромна. Днес една цена, утре друга. Заплатите са по 150–200 евро на месец, а цените са като европейски.“

По въпроса дали режимът е към края си, Мосадов е категоричен: „Според мен почти са на края вече.“ Той смята, че външният натиск също е фактор: „Американците и Израел искат да продължат до края. Не казват директно, че искат да свалят режима, но виждаме, че това е целта.“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Техеран Иран война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес