Ирански футболни фенове избухнаха срещу режима, подкрепящ "Хамас" (ВИДЕО)

Възгласите станаха факт, след като местните власти разпънаха палестински знамена буквално на терена. Това обаче беше посрещнато с огромен гняв от иранските фенове - а видеокадри от случилото светкавично превзеха социалните мрежи:

Вече изглежда доста ясно, че режимът в Иран подкрепя "Хамас" и действията му срещу Израел: Все повече данни: Иран е помогнал и подкрепил "Хамас" за войната срещу Израел (ВИДЕО)

Remarkable footage from Iran.



Iranian regime supporters tried to show their support for terrorist Hamas by enrolling a Palestinian flag during a soccer game, when the audience across the stadium started shouting that they can “shove their Palestinian flag into their rears”.



The… pic.twitter.com/vsETlGQPHz