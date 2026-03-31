Иранският парламент одобри транзитна такса за преминаване през Ормузкия проток

Комисия в иранския парламент одобри проектозакон за въвеждане на транзитни такси за преминаване на кораби през стратегическия Ормузки проток, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Франс прес. Позовавайки се на член на парламентарната комисия по сигурността, държавната телевизия уточни, че законопроектът предвижда "финансови разпоредби и системи за таксуване в риали", иранската валута, както и сътрудничество с Оман, от другата страна на протока, пише БТА.

Забрана за премиаване на американски и израелски кораби

Снимка: Getty images

Той включва освен това "забрана за преминаване на американци и на ционистския режим" (Израел), както и забрана за други страни, налагащи санкции срещу Иран.

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток, посочва АФП.

От началото на войната трафикът там е спаднал с около 95%, според аналитичния център "Кплер". Последиците се усещат на всички световни енергийни пазари.

