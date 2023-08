Истанбул без вода: Сушата е на път да предизвика криза

Нивото на водата в резервоарите, захранващи Истанбул, е паднало до рекордно ниски нива. Ако сушата продължи, ситуацията ще стане критична. ОЩЕ: Куриоз: Омуртаг пак без вода - този път заради липса на... ток

One of the largest cities in the world may be left without water



The mayor of Turkish Istanbul urged residents to conserve water in the face of drought and subsequent water shortages.



Water levels in reservoirs supplying Istanbul have fallen to record lows.



If the drought… pic.twitter.com/jqfOwtMO1q