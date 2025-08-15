След като самолет се счупи: Нидерландия праща нов с помощи за Газа

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс очаква министерството на отбраната да възобнови въздушните доставки на хранителни продукти над Газа в неделя. Самолетът, с който първоначално се изпълняваха полетите, имаше технически проблеми, и сега Нидерландия ще изпрати заместващ такъв. Това предаде Националната новинарска агенция на страната АНП.

От министерството се надяваха да успеят да поправят първия самолет, но това не се оказа възможно. Все още не е ясно дали пропуснатите въздушни доставки ще бъдат компенсирани, цитира ги БТА.

Министерството на отбраната разследва още дали 15-годишно палестинско момче е било убито при спускане на хуманитарни помощи от нидерландска страна миналия уикенд. Според телевизия "Ал Джазира" момчето е било ударено от контейнер с провизии, докато е тичало към мястото на доставките.

Според министър Брекелманс е трудно да се извърши разследване, тъй като никой не се намира на място. "За щастие имаме подробни процедури и в момента ги изпълняваме", допълни той.

