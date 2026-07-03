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Израел арестува мъж, шпионирал за Иран

03 юли 2026, 6:27 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Израел арестува мъж, шпионирал за Иран

Мъж от Таджикистан е бил арестуван в Израел по подозрение в шпионаж за Иран. Това съобщава ДПА, като цитира изявление на израелската служба за вътрешно разузнаване "Шин Бет". Заподозреният притежава и руски паспорт. Срещу него вече е внесено обвинение в съда. Още: За да дразни Турция: Израел призна официално арменския геноцид

Какво е успял да види шпионинът?

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Той е обвинен в предаване местата на ударите на ирански ракети по време на последната война с Иран. Твърди се също, че е предоставил на иранското разузнаване информация за точното местоположение на кулите Азриели, впечатляващ комплекс от високи сгради в крайбрежния метрополис Тел Авив.

Освен това, таджикистанецът е фотографирал пристанището Хайфа от името на Иран и се е опитал да направи снимки на "съоръжение, свързано със сигурността, в Северен Израел". Твърди се също, че е участвал активно във вербуването на други потенциални шпиони за Техеран.

Според властите той е бил в контакт с ирански чуждестранен агент от началото на годината. Първият контакт е осъществен чрез очевидно безобидно предложение за работа. Въпреки че заподозреният по-късно е осъзнал, че това е ирански агент, той въпреки това е продължил контакта.

През последните години израелци също са арестувани по подозрение в шпионаж за Иран.

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Израел Иран шпионин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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