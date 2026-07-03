Медия на "Хизбула" обяснява как Тръмп иска да печели от най-големите проливи в света

Още от първите дни на войната с Иран стана ясно, че една от основните цели на Вашингтон е установяването на контрол над Ормузкия проток. Демонстрираните военни способности и отбранителен потенциал на Техеран обаче направиха тази цел невъзможна за постигане. В резултат на това администрацията на САЩ беше принудена да промени подхода си - вместо да търси пряк контрол, тя се насочи към опити за възстановяване на статуквото. Техеран, от своя страна, отхвърля този сценарий и продължи да се съпротивлява както с военни, така и с дипломатически средства, както се вижда от последните американски удари и бързата реакция на Иран - гледната точка е на ливанското издание Al Mayadeen - ОЩЕ: Близкият изток отново гори: С "Иран вече няма да съществува" САЩ и Иран си размениха удари

Важно за контекста - изданието е считано за приближено и рупор на ливанската терористична шиитска организация "Хизбула". Ето как то вижда нещата в Близкия изток сега:

Това не е първият път, когато Тръмп заявява намерението си да контролира стратегически важни водни пътища, които играят ключова роля в световната търговия. Преди това той заплаши да поеме контрола над Панамския канал, а след това поиска на американските търговски и военни кораби да бъде предоставено свободно преминаване през Суецкия канал. Това беше част от неговата търговско-икономическа стратегия, насочена към засилване на влиянието на Съединените щати върху световните търговски потоци и ресурсите на държавите, произвеждащи петрол.

Тръмп започна с налагането на търговски мита, след което премина към отвличането на законно избрания президент на Венецуела (колко законно определено е въпрос на дискусия - САЩ не признаха "победата" на Мадуро: "Едмундо Гонсалес е президент на Венецуела") и заплахата да завземе контрола над Гренландия. Този курс достигна кулминацията си в опити за увеличаване на влиянието върху стратегическите проливи и търговски пътища – както чрез натиск и заплахи, така и чрез използване на военна сила.

Ключов елемент от световната търговия

Стратегическото значение на международните проливи и водни пътища, върху които Тръмп се стреми да засили властта си по един или друг начин, се проявява в два тясно свързани аспекта.

Първият аспект е от икономически характер и се отнася до контрола върху търговските потоци и глобалните вериги за доставки, както и до големите икономически ползи, които такъв контрол може да осигури, включително възможността за влияние върху икономическите решения и политическите политики на други държави.

Вторият аспект е свързан с въпросите на суверенитета: контролът върху стратегически проливи и водни пътища засилва международния статус на държавите, които го притежават, разширявайки тяхното влияние и роля в световната политика.

Наличните международни данни показват, че проливите и стратегически важните водни пътища представляват значителна част от световната търговия. Макар публично достъпната информация за броя на плавателните съдове под американски флаг, преминаващи през тези маршрути годишно, и обемите на превозваните от тях товари да е ограничена, наличните данни позволяват да разбере интереса на бизнесмена, който в момента е президент на САЩ, от установяване на пряк или непряк контрол над тези жизненоважни транспортни артерии.

Има данни, че над 14 000 кораба преминават през Панамския канал годишно. САЩ са най-големият му потребител, като представляват приблизително 40% от целия контейнерен трафик.

Други данни сочат, че през 2023 г. пристанищата на Източното крайбрежие на САЩ са изнесли приблизително 125,6 милиона тона товари през Панамския канал. Същевременно по този маршрут са внесени приблизително 61 милиона тона товари, от които 68% са предназначени за Азия. През същия период пристанищата на Западното крайбрежие на САЩ са изнесли около 3 милиона тона товари, като приблизително 76% от тях са предназначени за Европа.

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Що се отнася до Суецкия канал, според международни оценки, през него преминава 12% от световната търговия, а стойността на превозваните стоки се оценява между 3 и 9 милиарда долара.

Почти 27% от световната морска търговия със суров петрол и петролни продукти преминава през Ормузкия проток, като годишно през него преминават над 30 000 кораба. Въпреки че делът на вноса на САЩ на петрол от страните от Персийския залив не надвишава 7%, стратегическото значение на пролива се простира далеч отвъд преките енергийни доставки.

Малакският проток, разположен между Сингапур, Малайзия и Индонезия, въпреки стратегическото си значение, получава значително по-малко внимание. В много отношения обаче ролята му може да е сравнима или дори по-голяма от тази на Ормузкия проток. Този маршрут обработва около 30% от световната търговия, оценена на 3,5 трилиона долара, и през него се транспортира повече петрол, отколкото през Ормузкия проток.

Това помага да се разбере защо Тръмп се стреми да контролира определени морски пътища, жизненоважни за световната търговия, или да осигури свободно преминаване на американските кораби.

В частност, войната, започната от хутите в Йемен срещу Израел, която затвори пролива Баб ел-Мандеб за израелски и американски кораби, демонстрира ефективността на този инструмент за икономически натиск. В този контекст последните американски атаки срещу Техеран могат да се тълкуват като опит за неутрализиране на този инструмент, връщане на ситуацията към състоянието, което е съществувало преди 28 февруари, и предотвратяване на потенциалното участие на Иран в контрола над Ормузкия проток.

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Нестабилност и икономическа криза

Година и половина след като Тръмп стартира новата си интервенционистка политика спрямо други страни, нейните последици могат да бъдат разделени на две основни групи:

Първата група се отнася до тяхното въздействие върху глобалната стабилност, сигурност и мир. Настоящият период в много отношения е върнал света с няколко години назад.

Действията на администрацията на Тръмп в Южна Америка – отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, блокадата на Куба и заплахите срещу други държави – застрашиха стабилността на държавите на континента, нарушиха техния суверенитет и повлияха на техните икономики. Освен това, военната конфронтация с Иран, подкрепена от Израел, доведе Близкия изток до ръба на голяма регионална криза. Подкрепата на Тръмп за политиките на Нетаняху допринесе за продължаването на геноцидната му война срещу палестинския народ в Ивицата Газа и на Западния бряг.

Втората група се отнася до икономическите и социалните последици, които станаха особено очевидни след война с Иран. Световната икономика претърпя сериозни загуби, чието възстановяване вероятно ще отнеме значително време. Вместо просперитета и благополучието, които Тръмп обеща на своите избиратели и на света, политиките му доведоха до най-тежкия икономически колапс след световната финансова криза от 2008 г.

Въпреки опитите на неговата администрация и съюзническите правителства да омаловажат мащаба на загубите и тяхното въздействие върху световната икономика, повечето доклади на ООН сочат влошаване на продоволствената сигурност за милиони хора, загуба на работни места и икономически възможности, които биха могли да бъдат реализирани, ако войната с Иран не се беше случила.

Въпреки че Тръмп отказва да признае мащаба на щетите, които войната е нанесла на региона и света, продължават да съществуват опасения, че може да се предприеме ново приключение, за да се прикрият последиците от предишното – или да се стигне до подновена военна конфронтация с Иран. В такъв случай регионалните и международните последици биха могли да бъдат още по-тежки и широко разпространени отвсякога.

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Превод: Ганчо Каменарски