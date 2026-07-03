Трагедия в Тайланд: Дете прегази будистки монаси, има жертви (ВИДЕО)

Единадесетгодишно дете се вряза с камион в будистки монаси на поклонически път в североизточен Тайланд, при което са загинали девет души, а няколко други са ранени, съобщиха местните власти. (ВИДЕО ВИЖТЕ ТУК) Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Ратчатани около 30 минути преди катастрофата. Общо 35 монаси от провинция Мукдахан, на около 600 км североизточно от столицата Банкок, са участвали в поклонническо пътуване.

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Петима монаси са загинали на място, а други четирима са починали в болница. Тринадесет пострадали са приети за лечение, като трима от тях са в критично състояние, съобщи администрацията на провинцията.

Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете. (ВИДЕО ВИЖТЕ ТУК)

Момчето е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца, съобщи полицията.

Причината за инцидента се разследва, но полицията съобщи, че монасите са описали, че са видели превозното средство да се отклонява, преди да излезе от пътя и да се блъсне в групата.