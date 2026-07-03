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Трагедия в Тайланд: Дете прегази будистки монаси, има жертви (ВИДЕО)

03 юли 2026, 6:52 часа 432 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Трагедия в Тайланд: Дете прегази будистки монаси, има жертви (ВИДЕО)

Единадесетгодишно дете се вряза с камион в будистки монаси на поклонически път в североизточен Тайланд, при което са загинали девет души, а няколко други са ранени, съобщиха местните власти. (ВИДЕО ВИЖТЕ ТУК) Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Ратчатани около 30 минути преди катастрофата. Общо 35 монаси от провинция Мукдахан, на около 600 км североизточно от столицата Банкок, са участвали в поклонническо пътуване.

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Петима монаси са загинали на място, а други четирима са починали в болница. Тринадесет пострадали са приети за лечение, като трима от тях са в критично състояние, съобщи администрацията на провинцията.

Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете. (ВИДЕО ВИЖТЕ ТУК)

Момчето е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца, съобщи полицията.

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Причината за инцидента се разследва, но полицията съобщи, че монасите са описали, че са видели превозното средство да се отклонява, преди да излезе от пътя и да се блъсне в групата.

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Тайланд катастрофа жертви монаси
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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