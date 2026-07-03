Няма такава драма: Безброй отменени голове, развръзка в последните секунди и Кристиано Роналдо доживя - Португалия срещу Испания

Португалия срещу Испания - този звезден сблъсък на Световното първенство по футбол, който можеше да се оформи за 1/8 финалите на турнира, вече е факт. Това се случи, след като на 41 години Кристиано Роналдо вкара гол в мач от елиминационна фаза на световно първенство за пръв път в кариерата си, но дори това не беше най-драматичното в сблъсъка с Хърватия - 2:1 за "мореплавателите".

Мачът сякаш влизаше в продължения, при това с резултат 2:2, след като Йошко Гвардиол вкара гол в последната секунда, но ВАР преразгледа ситуацията - засада и отмяна на попадението, което подлуди хърватските фенове и те организираха истинска канонада, докато вече излезлият Роналдо премина през палитра от настроения - от черно отчаяние до бурна радост.

41-годишният Роналдо стана най-възрастният играч, отбелязал гол в елиминационната фаза на Световно първенство, когато вкара дузпа, за да изравни резултата в 68-ата минута в драматичния двубой, преди резервата Гонсало Рамош, новият нападател на "Милан", да се издигне над защитниците на Хърватия и да отбележи с глава в четвъртата минута на добавеното време - 2:1.

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Иван Перишич изведе Хърватия напред в резултата, когато получи пас от Йосип Станишич и хладнокръвно стреля в 53-ата минута.

Португалия доминираше в притежанието на топката през първото полувреме, но се затрудни да реализира положенията си. Роналдо, освиркван остро от хърватските фенове всеки път, когато докосваше топката, не успя да вкара с глава в началото след центриране на Педро Нето, а след това той и Бруно Фернандеш не успяха да се възползват от дълъг пас на Жоао Кансело.

Тимът на Хърватия, втори на Световното първенство през 2018-а и трети през 2022-а, започна страхотно след подновяването на играта и Матео Ковачич премина през защитниците на съперника, но ударът му не попадна в целта малко преди хърватите да открият резултата. Скоро след това Никола Влашич повярва, че е вкарал втория гол за Хърватия, но беше отсъдена засада, след като вкара топката в мрежата, преди Рафаел Леао да отправи силен удар извън наказателното поле, който се отби в напречната греда.

Роналдо пък хладнокръвно прехвърли вратаря Доминик Ливакович и топката влезе в мрежата в 61-ата минута, но също беше отсъдена засада. Капитанът на Португалия най-накрая доживя своя момент в 68-ата минута, когато реализира дузпа след удар в средата на вратата, след като Ренато Вейга беше повален в наказателното поле от Влашич.

В 81-ата минута гол на Петър Сучич също беше отменен заради засада, а Рамош донесе успеха на Португалия в четвъртата минута на добавеното време. В 13-ата минута още един гол на Хърватия - дело на Гвардиол, не беше зачетен заради засада и намеса на системата за видеоповторения ВАР.

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Кристиано Роналдо подобри още един рекорд. На 41 години и 147 дни той стана най-възрастният играч, участвал в мач от плейофите. Предишното постижение беше бившият вратар на Англия Питър Шилтън (40 години и 292 дни). Той постави този рекорд на Световното първенство през 1990-а, играейки в мача за третото място, уточнява БТА.

Роналдо е втори във вечната ранглиста по брой мачове на Мондиали с 26, като изпреварва бившия германски национал Лотар Матеус. Лидерът е аржентинската звезда Лионел Меси с 29. Капитанът на Хърватия Лука Модрич влезе в челната петица по участия на Световното първенство. Той се изравни с вечния италиански защитник Паоло Малдини и обявилия вече отказ от националния отбор на страната си германски вратар Мануел Нойер по брой мачове. Пред него са само Лионел Меси (29), Кристиано Роналдо (26) и германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24).

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