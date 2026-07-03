Испания привлича безпрецедентен брой туристи

Испания отбеляза рекорд с 36,8 млн. туристи за периода януари - май тази година. Чужденците са похарчили над 50 млрд. евро. Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите пет месеца на 2026 г. Само през май в страната са пристигнали над 10 млн. чужденци - с 9,5% повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки обща сума от 13.5 млрд.евро. Това са най-високите стойности за месец май откакто се води тази статистика.

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Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания.

През май всеки турист е похарчил средно 1321 евро по време на престоя си, което представлява увеличение с 1,2% спрямо същия месец през миналата година.

Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между четири и седем нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия.