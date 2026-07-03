Изглежда очевидно кога Русия пак ще осъществи ужас от ракети и дронове в Украйна (ВИДЕО)

Масирана руска атака с десетки ракети и стотици дронове на всеки две седмици - изглежда това ще се превърне в реалност за Украйна в близко бъдеще, според анализ на специализираното украинско издание Defense Express. Изданието смята, че така Путинова Русия ще се стреми да изчерпи окончателно оскъдните резерви от ракети-прехващачи за американските ПВО системи Patriot ("Пейтриът").

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The moment of the RF strike on a high-rise building in Kyiv. pic.twitter.com/anV0GPKDzy — WarTranslated (@wartranslated) July 2, 2026

Последните засега три масирани руски масирани въздушни атаки станаха в следния интервал - 2 юни, 15 юни (когато Путинова Русия подпали Киевско-Печорската лавра) и сега, на 2 юли. Затова украинската медия вярва, че Русия вече влиза в цикъл на удари от приблизително 2 седмици.

Основният тревожен знак е ефективността на прехващанията. В нощта на 2 юли украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да свалят само 4 от 24 балистични ракети (16,7%), докато процентът на прихващане е бил значително по-висок месец по-рано, отбелязват експертите. Има коментари от украински военни анализатори, че този път руснаците са променили както изходните точки на изстрелване на ракетите, така и маршрутите им - а за свръхзвуковите ракети "Циркон" е известно, че този път са изстреляни от Брянска област и така времето за достигане до Киев е било приблизително 2 минути, а не 6 минути, както на 15 юни, когато са изстреляни от района на Крим.

The death toll in Kyiv has climbed to 25. Rescue teams are still clearing rubble and searching for people at one of the sites. Five victims have been found here alone, and eight more are missing. pic.twitter.com/ZwR8XULl78 — WarTranslated (@wartranslated) July 2, 2026

Разбира се, като основна причина за ниския процент прехванати балистични ракети сега се сочи липсата на достатъчно запаси от ракети за Patriot.

Във вечерното си видеообръщение на 2 юли украинският президент Володимир Зеленски отново призова западните страни да увеличат доставките на противовъздушна отбрана за Украйна, за да предотвратят бъдещи мащабни атаки. Преди това той директно каза - ако съюзниците изпълняваха всичките си обещания за доставки, можехме да спасим повече животи и домове тази нощ:

Zelensky:



If our partners had delivered, on time, what they had promised, we could have saved homes and lives today.



This is a major problem. pic.twitter.com/NDdtEVTsBV — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

Според последни данни, при нападението в нощта на 2 юли загинаха 27 души, а 91 бяха ранени - ОЩЕ: Киев обяви траур, броят на жертвите след руската атака не спира да расте (ВИДЕО)