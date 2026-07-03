Кабинетът "Радев":

Изглежда очевидно кога Русия пак ще осъществи ужас от ракети и дронове в Украйна (ВИДЕО)

03 юли 2026, 6:48 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Изглежда очевидно кога Русия пак ще осъществи ужас от ракети и дронове в Украйна (ВИДЕО)

Масирана руска атака с десетки ракети и стотици дронове на всеки две седмици - изглежда това ще се превърне в реалност за Украйна в близко бъдеще, според анализ на специализираното украинско издание Defense Express. Изданието смята, че така Путинова Русия ще се стреми да изчерпи окончателно оскъдните резерви от ракети-прехващачи за американските ПВО системи Patriot ("Пейтриът").

Още: Зеленски: Русия ще получи отговор за удара срещу Киев, извън всякакво съмнение е

Последните засега три масирани руски масирани въздушни атаки станаха в следния интервал - 2 юни, 15 юни (когато Путинова Русия подпали Киевско-Печорската лавра) и сега, на 2 юли. Затова украинската медия вярва, че Русия вече влиза в цикъл на удари от приблизително 2 седмици.

Основният тревожен знак е ефективността на прехващанията. В нощта на 2 юли украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да свалят само 4 от 24 балистични ракети (16,7%), докато процентът на прихващане е бил значително по-висок месец по-рано, отбелязват експертите. Има коментари от украински военни анализатори, че този път руснаците са променили както изходните точки на изстрелване на ракетите, така и маршрутите им - а за свръхзвуковите ракети "Циркон" е известно, че този път са изстреляни от Брянска област и така времето за достигане до Киев е било приблизително 2 минути, а не 6 минути, както на 15 юни, когато са изстреляни от района на Крим.

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Разбира се, като основна причина за ниския процент прехванати балистични ракети сега се сочи липсата на достатъчно запаси от ракети за Patriot.

Във вечерното си видеообръщение на 2 юли украинският президент Володимир Зеленски отново призова западните страни да увеличат доставките на противовъздушна отбрана за Украйна, за да предотвратят бъдещи мащабни атаки. Преди това той директно каза - ако съюзниците изпълняваха всичките си обещания за доставки, можехме да спасим повече животи и домове тази нощ:

Според последни данни, при нападението в нощта на 2 юли загинаха 27 души, а 91 бяха ранени - ОЩЕ: Киев обяви траур, броят на жертвите след руската атака не спира да расте (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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