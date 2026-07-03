ЦСКА – Марек: Кога и къде да гледаме последната контрола на „армейците“ преди старта на сезона?

Носителят на Купата на България ЦСКА излиза днес в последната си контрола от подготвителния лагер на тима. Съперник на „армейците“ ще бъде съставът на Марек Дупница. Двубоят ще бъде официално представяне на „червените“ преди началото на новия сезон. Както е известно, ЦСКА ще изиграе първия си официален мач в четвъртък, 9 юли, когато среща отбора на Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

ЦСКА – Марек: Начален час и ТВ

До момента ЦСКА изигра три контроли. Всички двубои се състояха по време на лагера на тима в Австрия. В проверките момчетата на Христо Янев записаха две победи и една загуба. „Червените“ се наложиха с 2:1 над словенския Брине Гросупле и с 3:2 над полския Одра Ополе, а отстъпиха с 0:4 пред украинския Полесие Житомир.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Марек?

Двубоят между ЦСКА и Марек ще се проведе днес привечер като ще започне в 19:00 часа. Срещата ще се състои на базата на „червените“ в Панчарево. Феновете на столичани ще имат възможност да посетят мача, но броят им ще бъде ограничен заради ремонтните дейности в тренировъчния център.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между ЦСКА и Марек?

Контролата между ЦСКА и Марек няма да бъде предавана в българския телевизионен ефир. Срещата обаче ще бъде излъчена пряко в платформата „SPORTBG“. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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