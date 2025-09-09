Израел предупреди: Признаването на Палестина ще дестабилизира Близкия изток

Признаването на палестинската държавност ще дестабилизира Близкия изток. Това предупреди външният министър на Израел, след като няколко държави обявиха намерението си да предприемат тази стъпка. Президентът Еманюел Макрон заяви през юли, че Франция ще признае палестинската държава на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец. Няколко други страни, включително Австралия, Белгия и Канада, последваха примера му, заявявайки, че ще направят същото.

Британското правителство посочи, че ще предприеме тази стъпка, ако Израел не се съгласи на примирие в Газа.

„Настоящата инициатива за признаване на така наречената палестинска държава... възнаграждава Хамас за клането от 7 октомври“, каза израелският външен министър Гидеон Саар в хърватската столица, като се позова на атаката срещу Израел от октомври 2023 г., която предизвика войната.

„Тази инициатива няма да ни доближи до мира или сигурността, а напротив, ще дестабилизира региона“, добави той.

Саар говори на съвместна пресконференция с хърватския си колега Гордан Грлич Радман, който подчерта вярата си в решението за две държави, което Израел отхвърля.

Испания, която призна палестинската държава миналата година, обяви серия от мерки, целящи да спрат това, което премиерът Педро Санчес нарече „геноцид в Газа“, включително оръжейно ембарго срещу Израел.

Досега Европейският съюз не е предприел действия срещу Израел поради дълбоките различия между 27-те му членки.

„Мирът ще бъде постигнат в двустранен контекст, а не чрез решения, взети в Париж или Мадрид“, заяви Саар в Загреб.