Хиляди поискаха край на войната в Израел (ВИДЕО)

Над 15 000 души излязоха по улиците на Израел, за да призоват за край на войната в Ивицата Газа и да настояват премиера Бенямин Нетаняху да се съгласи на споразумение за освобождаване на останалите заложници, предаде BBC. Семейства и поддръжници на заложниците, все още държани от Хамас, се тълпяха на площад „Париж“ в Йерусалим, а други се събраха в Тел Авив. От 48-те заложници, които все още са държани в Газа, се смята, че 20 са живи.

"Хамас" взе 251 заложници обратно в Газа след нападението си в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души. Израел започна мащабна кампания за отмъщение, за да унищожи Хамас, която доведе до смъртта на най-малко 64 368 палестинци, според данни на управляваното от "Хамас" здравно министерство. ООН счита данните за надеждни, въпреки че Израел ги оспорва.

Гласовете на протест по израелските улици и международните искания от някои от съюзниците на Израел за спиране на военната му офанзива в Газа непрекъснато нарастват. ОЩЕ: Израел бомбардира жилищна кула в Газа (ВИДЕО)

Almost 7 minutes of a non-stop influx of protestors marching in Jerusalem on their way to demand that Netanyahu finally listen to the will of the People and SIGN THE HOSTAGE DEAL!!! pic.twitter.com/jyCxz8DiaD — Israelis for democracy (@Democrats_IL) September 6, 2025

Властта в Израел мълчи

Израел все още не е отговорил официално на споразумение, което би довело до освобождаването на някои заложници, но преди това е поискал връщането на всички заложници при всяко споразумение. Нетаняху настоява, че пълната победа над Хамас ще върне заложниците у дома.

И все пак всички признаци сочат, че Израелските отбранителни сили (IDF) се готвят да засилят войната, тъй като правителството на Нетаняху обещава да получи пълен контрол над Ивицата Газа и най-накрая да победи "Хамас". ОЩЕ: Не ги е страх: Протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за "Действие за Палестина"