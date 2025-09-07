Войната в Украйна:

Хиляди поискаха край на войната в Израел (ВИДЕО)

07 септември 2025, 16:05 часа 248 прочитания 0 коментара
Хиляди поискаха край на войната в Израел (ВИДЕО)

Над 15 000 души излязоха по улиците на Израел, за да призоват за край на войната в Ивицата Газа и да настояват премиера Бенямин Нетаняху да се съгласи на споразумение за освобождаване на останалите заложници, предаде BBC. Семейства и поддръжници на заложниците, все още държани от Хамас, се тълпяха на площад „Париж“ в Йерусалим, а други се събраха в Тел Авив. От 48-те заложници, които все още са държани в Газа, се смята, че 20 са живи.

"Хамас" взе 251 заложници обратно в Газа след нападението си в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души. Израел започна мащабна кампания за отмъщение, за да унищожи Хамас, която доведе до смъртта на най-малко 64 368 палестинци, според данни на управляваното от "Хамас" здравно министерство. ООН счита данните за надеждни, въпреки че Израел ги оспорва. 

Гласовете на протест по израелските улици и международните искания от някои от съюзниците на Израел за спиране на военната му офанзива в Газа непрекъснато нарастват. ОЩЕ: Израел бомбардира жилищна кула в Газа (ВИДЕО)

Властта в Израел мълчи

Израел все още не е отговорил официално на споразумение, което би довело до освобождаването на някои заложници, но преди това е поискал връщането на всички заложници при всяко споразумение. Нетаняху настоява, че пълната победа над Хамас ще върне заложниците у дома.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И все пак всички признаци сочат, че Израелските отбранителни сили (IDF) се готвят да засилят войната, тъй като правителството на Нетаняху обещава да получи пълен контрол над Ивицата Газа и най-накрая да победи "Хамас". ОЩЕ: Не ги е страх: Протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за "Действие за Палестина"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Израел протест Близък изток Бенямин Нетаняху Ивицата Газа Хамас война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес