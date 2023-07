Израел прие спорната съдебна реформа на фона на масови протести (СНИМКИ)

Нормативният акт беше приет с 64 гласа "за" и нито един против, обяви председателят на парламента. В знак на протест депутатите от опозицията напуснаха пленарната зала, съобщи Times of Israel.

Промените, свързани с правомощията на съда, предложени от правителството на Бенямин Нетаняху, предизвикаха едно от най-големите протестни движения в страната след обявяването им през януари. Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците с искане за спиране на реформата.

След острата съпротива и нарастващата международна критика, включително от страна на президента на САЩ Джо Байдън, Нетаняху заяви, че отлага законопроекта, за да даде възможност за преговори по предложенията. Но след като двамата главни лидери на израелската опозиция Яир Лапид и Бени Ганц се оттеглиха от преговорите, премиерът на Израел направи нов опит да прокара закона в парламента и той се оказа успешен.

Днес пред парламента се бяха събрали още демонстранти и силите на реда използваха специално оборудване, за да ги разпръснат.

