Скандалът се разраства: МОК разследва президента на ФИФА заради Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да стане обект на разследване от етичната комисия на Международния олимпийски комитет (МОК) след официална жалба, в която се твърди, че е нарушил принципа на политически неутралитет чрез публичната си подкрепа за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Сигналът е подаден от базираната в Лондон правозащитна организация FairSquare, която обвинява Инфантино в "многократно нарушаване на правилата за политически неутралитет". Организацията вече е сезирала и Етичната комисия на ФИФА по същия казус, но до момента няма данни световната футболна централа да е започнала официално разследване.

Инфантино е член на МОК от 2020 г., което поставя поведението му под юрисдикцията на олимпийската организация. Президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви във вторник, че към онзи момент жалба все още не е била получена, но подчерта, че ако такава постъпи, етичната комисия ще я разгледа. Още: „Ябълката на раздора“ на Мондиал 2026 се извини на феновете на САЩ и се зарече, че янките ще се върнат по-силни!

Жалбата

Според FairSquare президентът на ФИФА е нарушил член 15 от Етичния кодекс на организацията, който задължава всички длъжностни лица да запазват политически неутралитет при изпълнение на официалните си функции.

Организацията настоява да бъде проверено и дали Инфантино еднолично е взел решение за създаването на годишната "Награда за мир на ФИФА", както и за връчването ѝ на Доналд Тръмп по време на жребия за Световното първенство през декември 2025 г.

Според FairSquare, ако тези решения са били взети без одобрението на Съвета на ФИФА и извън предвидените процедури, това би представлявало сериозна злоупотреба с власт. Още: Смях до дупка: Ето как Тръмп се оправда, че спаси голмайстора на САЩ от червен картон (ВИДЕО)

Нарушенията на правилото за политически неутралитет могат да доведат до глоба от най-малко 10 000 швейцарски франка и до забрана за участие във футболна дейност за срок до две години.

Скандалът с Фоларин Балогун

Повод за новата жалба стана и един от най-обсъжданите моменти на Световното първенство през 2026 г.

Американският нападател Фоларин Балогун първоначално трябваше да изтърпи наказание заради червен картон, получен срещу Босна и Херцеговина, но санкцията му беше отменена и той получи право да играе срещу Белгия на осминафиналите, загубен от САЩ с 1:4. Още: Простотия до шия от Доналд Тръмп и ФИФА! На Бразилия ѝ трябва един Холанд | Точно попадение

По-късно Доналд Тръмп публично разкри, че лично е разговарял с Инфантино и го е призовал наказанието да бъде преразгледано. Американският президент дори благодари на ФИФА в социалната си мрежа Truth Social с думите:

"Благодаря на ФИФА, че направи това, което беше правилно, и отмени голяма несправедливост!"

Инфантино отрече да е участвал в окончателното решение за отмяната на наказанието. Още: Клоп изригна срещу Тръмп и Инфантино: Това е нашата игра, не тяхната!

Натиск и от Европа

Случаят предизвика реакция и в Европейския парламент. По информация на FairSquare около 50 евродепутати вече са изразили подкрепа за жалбата срещу Инфантино, а според други информации общо 72 членове на Европейския парламент са изпратили писмо до футболните федерации в държавите от ЕС с призив да настояват за разследване на начина, по който е взето решението по случая с Балогун.

Към исканията се присъедини и Норвежката футболна федерация, която официално поиска Етичната комисия на ФИФА да прецени дали президентът на организацията е нарушил правилата за политически неутралитет чрез действията си около "Наградата за мир" и други решения, свързани с администрацията на Тръмп.

Още през декември 2025 г. FairSquare подаде жалба до Етичната комисия на ФИФА, в която посочи редица случаи, при които Инфантино публично е подкрепял действията и политиките на Доналд Тръмп. Още: ФИФА превърна "красивата игра" в "американски футбол" за милиарди долари

От ФИФА са потвърдили получаването на сигнала и са обяснили, че председателят на разследващата камара може да разпореди предварителна проверка за евентуално нарушение на Етичния кодекс. Самото подаване на жалба обаче не означава автоматично откриване на дисциплинарно производство, а поради поверителността на процедурите организацията не предоставя информация за евентуалния им ход.

Според FairSquare, повече от седем месеца след първоначалния сигнал няма индикации, че ФИФА е започнала официално разследване срещу своя президент.