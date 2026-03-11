Операцията на Мустафа Сангаре мина успешно, нападателят стартира своята рехабилитация (СНИМКА)

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре е преминал успешна операция на коляното и вече е започнал своята рехабилитация. Това разкриха от клиника „Евровита“, където бе направена хирургическата интервенция. Както е известно, таранът на „сините“ получи контузия в дясното коляно по време на двубоя с Локомотив София като се оказа, че травмата не е никак лека и той ще трябва да „легне под ножа“.

Сангаре ще е готов за игра след около 2 месеца

Операцията на Сангаре е извършена от медицинския екип на клиниката, ръководен от д-р Иван Василев и д-р Виктор Точков. Процедурата премина успешно, а възстановителният период на футболиста вече е започнал под наблюдението на специалистите. По предварителни прогнози той ще е готов за игра след около два месеца. Травмата на Сангаре постави Левски в ситуация да търси по спешност нов човек в предни позиции. В крайна сметка „сините“ подписаха с хърватина Марко Дуганджич.

Медицинският екип работи по индивидуален план за рехабилитация на играча

„Операцията премина без усложнения, а медицинският екип вече работи по индивидуален план за рехабилитация на футболиста. Целта е възстановяването да протече възможно най-бързо и безопасно, така че Сангаре да се върне отново в оптимална спортна форма“, съобщиха от клиниката, извършила хирургическата интервенция.

