Израел за примирието в Газа: Трябва да се уредят още няколко клаузи

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че все още има няколко въпроса, които "трябва да бъдат уредени" в споразумението за прекратяване на огъня и размяна на заложници и затворници с "Хамас", което се надява да бъде официално сключено "тази вечер", предаде Франс прес.

"Остават да бъдат уредени няколко въпроса в споразумението и се надяваме, че подробностите ще бъдат финализирани тази вечер", пише в изявлението на кабинета.

Източник, близък до преговорите в Доха, по-рано днес съобщи, че Израел и "Хамас" са се договорили за примирие, а избраният президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече има споразумение за освобождаването на заложници. Още: Израел и "Хамас" се споразумяха за примирие, Тръмп потвърди за напредък със заложниците

"Приветствам постигнатото споразумение, което ще гарантира връщането на 33 заложници в Израел. Благодаря на отиващата си администрация на САЩ и на бъдещия президент на САЩ Тръмп за оказването на натиск върху всички страни и осигуряването на споразумение за освобождаването на заложниците, държани от Хамас в Газа", написа в социалната мрежа Х военният министър на Израел Йоав Галант.

"Държавата Израел се ангажира да върне всички заложници у дома - трябва да продължим да предприемаме всички необходими мерки за бързо изпълнение на тази мисия.

Тази вечер поздравявам онези, които платиха цената, за да направят това споразумение възможно - нашите смели войници и военнослужещи. Ранените и падналите герои, които се бориха ожесточено срещу жестокия враг и създадоха необходимите условия, за да върнат народа ни у дома", заяви министърът.

