Израел затваря въздушното си пространство заради иранската атака

IAA не предоставя подробности кога ще бъдат възобновени полетите, като заявява, че ще предоставя актуална информация в зависимост от развитието на ситуацията.

Тя препоръчва на пътниците да проверят разписанието на полетите в своите авиокомпании и на сайта на IAA.

Говорителят на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) контраадмирал Даниел Хагари потвърди в извънредно изявление, че десетки безпилотни самолети, изстреляни от Иран, се насочват към Израел.

⚡️Iranian drones on their way to Israel pic.twitter.com/XmMKciS6tg