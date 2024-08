Израелски министър нахлу в джамията "Ал-Акса" (ВИДЕО)

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир нахлул в джамията "Ал-Акса", пише Анадолската агенция, позовавайки се на информация на отдела за ислямски дарения в Йерусалим.

Отделът за ислямски дарения на Йордания администрира комплекса "Ал-Акса", докато Израел поддържа контрола по сигурността. Като част от това споразумение на евреите е забранено да се молят в комплекса на джамията. Някои десни израелски евреи обаче вярват, че трябва да им бъде позволено да се молят, в опит да променят деликатното статукво, допълва Al Jazeera.

Israeli National Security Minister Ben Gvir, along with members of the Knesset and hundreds of Israelis, stormed Al-Aqsa Mosque, performed Talmudic rituals, raised the Israeli flag, and provoked residents under the protection of the Israeli police. pic.twitter.com/f5mKRaaRuC