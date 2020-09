Изтекли документи показват мащабна пропагандна операция в Сирия от западни изпълнители

“Western government PR firms not only influenced the way the media covered Syria, but...they produced their own propagandistic pseudo-news for broadcast on major TV networks in the Middle East, including BBC Arabic, Al Jazeera, Al Arabiya, and Orient TV.” https://t.co/8fNOVVePpb

Те разкриват как западните разузнавания са подготвили медийното отразяване на английски и арабски език за войната в Сирия, за да формира постоянен поток от опозиционно отразяване на ситуацията.Американски и европейски изпълнители обучаваха и съветваха сирийските опозиционни лидери на всички нива, от млади медийни активисти до ръководителите на паралелното правителство в изгнание. Тези фирми също така организираха интервюта за лидерите на сирийската опозиция в масови издания като BBC и британския Channel 4.Западните правителствени PR фирми не само повлияха на начина, по който медиите отразяваха Сирия, но както разкриват изтекли документи, те създадоха свои собствени пропагандни псевдо-новини за излъчване в големи телевизионни мрежи в Близкия изток, включително BBC Arabic, Al Jazeera, Al Arabiya, и телевизия Orient.Тези фирми, финансирани от Обединеното кралство, функционираха като постоянни връзки с обществеността за доминираната от екстремисти сирийска въоръжена опозиция. Един изпълнител, наречен InCoStrat, заяви, че е в постоянен контакт с мрежа от над 1600 международни журналисти и „инфлуенсъри“ и ги използва, за да прокара опозиционните точки за разговори. Друг изпълнител от западното правителство, ARK, създаде стратегия за „премаркетиране“ на въоръжената опозиция на салафитски джихадисти в Сирия чрез „омекотяване на имиджа ѝ“. ARK се похвали, че предоставя опозиционна пропаганда, която „се излъчва почти всеки ден в“ големите арабски телевизионни мрежи.Практически всяка голяма западна корпоративна медия е била повлияна от финансираната от правителството на Обединеното кралство кампания за дезинформация, изложена на фона на изтекли документи, от New York Times до Washington Post, CNN до The Guardian, BBC до Buzzfeed. Файловете потвърждават докладването от журналисти, включително Макс Блументал от The Grayzone , за ролята на ARK, правителствения изпълнител на САЩ и Великобритания, за популяризирането на Белите каски в западните медии. ARK управляваше акаунтите в социалните медии на Белите каски и помогна за превръщането на финансираната от Запада група в ключово пропагандно оръжие на сирийската опозиция. Изтеклите документи се състоят главно от материали, произведени под егидата на Министерството на външните работи и британската общност на Великобритания. Всички фирми, посочени в досиетата, са били сключени от британското правителство, но много от тях са изпълнявали и „многодонорни проекти“, които са получили финансиране от правителствата на САЩ и други западноевропейски държави.Документите осветяват и британската правителствена програма за обучение и въоръжаване на бунтовническите групи в Сирия. Други материали показват как Лондон и западните правителства са работили заедно за изграждането на нова полиция в контролирани от опозицията райони. Документите са получени от група, която се нарича Anonymous, и са публикувани под поредица от файлове, озаглавени „Op. Троянски кон HMG [правителството на нейно величество]: От инициатива за почтеност до тайни операции около земното кълбо. Част 1: Укротяване на Сирия. " Неидентифицираните Те обявяват, че имат за цел да „изобличат престъпна дейност на британската FCO и тайните служби“, заявявайки: „Обявяваме война на британския неоколониализъм! Прочетете целия материал тук