Яхтата на санкциониран руски олигарх мина спокойно Ормузкия проток. Япония с първа доставка на петрол от САЩ от старта на войната с Иран (ВИДЕО)

142-метровата яхта "Норд" е напуснала Дубай на 24 април и е преминала през Ормузкия проток. Сега тя се насочва към Оман. Яхтата принадлежи на Алексей Мордашов, собственик на "Северстал" и един от най-богатите хора в Русия. След западните санкции плавателният съд беше пререгистриран в Русия, информира беларуската опозиционна медия NEXTA, която съобщава данните за маршрута на яхтата на база информация от мониторингови канали (като Vessel Finder и Marine Traffic).

Яхтата е преминала близо до иранския остров Ларак, който се контролира от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Самият Мордашов е под санкции на САЩ.

На този фон, Япония получи първата си пратка суров петрол от САЩ, откакто войната с Иран наруши доставките в Близкия изток. Танкерът OTIS достави около 910 000 барела американски лек суров петрол до рафинерия близо до Токио, след като пърува около 35 дни през Панамския канал, заобикаляйки Ормузкия проток. Япония получава около 90% от петрола си от Близкия изток.

NEW: Japan received its first U.S. crude oil shipment since the Iran crisis disrupted Middle East supplies.



The tanker OTIS delivered about 910,000 barrels of Texas light crude to a refinery near Tokyo after a ~35-day via the Panama Canal—bypassing the Strait of Hormuz.



А междувременно, в социалните мрежи все още се публикуват видеокадри от удари, нанесени в рамките на войната с Иран. Този път става въпрос за унищожаване на иранско зенитно оръдие в близост до иранската АЕЦ Бушер. Не е ясно кога точно се е случило това, но докато имаше активни бойни действия, САЩ и Израел на няколко пъти бомбардираха цели в района на Бушер:

CCTV footage from April 25 shows an Iranian 35mm anti-aircraft gun (Samavat/Oerlikon type) being destroyed by a precision airstrike near the Bushehr Nuclear Plant. pic.twitter.com/vuAUsXB64Q — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

