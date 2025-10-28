Япония ще номинира Тръмп за Нобел за мир, но зад усмивките се крие натиск (СНИМКИ)

Японският премиер Санае Такаичи - първата жена министър-председател на страната - описа американския президент Доналд Тръмп като „партньор в нова златна ера“ по време на официалната визита на републиканеца в Токио. Тя похвали ролята му за установяването на мир в Близкия изток и обяви, че Япония ще го номинира за Нобелова награда за мир, предадоха британската телевизия BBC и агенция Reuters.

Още: Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

Японският премиер подари на Тръмп голф чанта и стик

Според асистентката на Тръмп, Марго Мартин, Такаичи също така е подарила на републиканеца колекция от подаръци, свързани с голфа - любимия му спорт.

Те включвали чанта за голф, подписана от Хидеки Мацуяма - първият японски голфър, спечелил голямо първенство. Имало и стик, използван от убития през 2022 г. бивш премиер Шиндзо Абе.

Снимка: Getty Images

Тръмп и Такаичи подписаха и две шапки с надпис: „Япония се завръща“.

Тръмп обяви доставка на ракети за Япония

От своя страна, Тръмп описа Санае Такаичи като „близка приятелка“ и определи съюза на САЩ с Япония като „красиво приятелство“, родено "от пепелта на ужасна война“. Той също така обяви, че е одобрил първата доставка на дългоочакваните американски ракети за изтребители F-35 за Токио, която ще се състои тази седмица.

Още: Желязков поздрави първата жена премиер на Япония

Натиск

Зад усмивските обаче се крие реален натиск върху Япония, отчита BBC.

По време на работния обяд Такаичи е представила на Тръмп карта, показваща инвестициите, които японските компании са направили в САЩ. А по време на речта си на борда на USS George Washington Тръмп каза, че Такаичи му е разказала по-рано за плановете на Toyota да инвестира 10 млрд. долара в строителството на заводи из Щатите. Само че Тръмп иска и по-голям достъп до японските пазари, включително за американски автомобили.

Снимка: Getty Images

Такаичи също трябва да защити местните индустрии и не иска да разгневи важни интереси в страната като мощното лоби на земеделските производители.

Още: "Не е моя работа, но...": Путин критикува Нобеловия комитет и хвали Тръмп

Токио е силно зависим от износа и не може да си позволи тарифна война, особено що се отнася до автомобилната индустрия. Автомобилните производители – най-големите износители на страната към САЩ – бяха изправени пред 24% мита и загуби в размер на десетки милиарди долари. Тарифите вече са намалени до 15%, в синхрон с конкурентите в региона като Южна Корея.

Междувременно Тръмп и Такаичи подписаха важно рамково споразумение за редкоземните елементи - сектор, в който Китай е доминантна сила: Тръмп подписа много важна сделка с Япония, преди да се срещне със Си Дзинпин.

Снимка: Getty Images

Така американският президент приключи визитата си в Япония. Предстои му среща с китайския президент Си Дзинпин в четвъртък в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, за да обсъдят споразумение, което да спре по-строгите американски мита и китайските контролни мерки върху износа на редкоземни елементи.