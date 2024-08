Жертви и блокирани болници при невиждана от години израелска акция на Западния бряг (ВИДЕО)

Израелските сили за сигурност обявиха, че провеждат „антитерористична операция“ в северната част на окупирания Западен бряг - другата палестинска територия в Израел освен Ивицата Газа, намираща се на западния бряг на река Йордан.

Най-малко 11 палестинци са били убити от израелските сили, твърдят палестинските здравни власти. Съобщава се, че петима са загинали при въздушен удар в бежанския лагер Ал-Фар'а, а шестима - при удар с дрон и при въоръжени сблъсъци в Дженин.

Изглежда, че това е мащабна израелска операция, при която поне четири палестински града са станали мишена едновременно - Дженин, Тулкарм, Наблус и Тубас. Смята се, че такова нещо се случва за първи път след втората интифада - голямото палестинско въстание от 2000 г. до 2005 г.

🚨In the West Bank now: - Israel is imposing a siege on Jenin Hospital, - cutting water pipes in Tulkarem, -settlers are invading the Al Aqsa compound. This is a full-scale assault on Palestinian lives and sacred sites pic.twitter.com/qBWDsmZUQc

Още: ЦАХАЛ започва нова военна операция на Западния бряг

Според ивритските медии стотици израелски военни действат в момента на Западния бряг. Извършени са въздушни удари, има престрелки, които се водят в градските бежански лагери. Има кадри, показващи танкове в палестинските градове.

Твърди се, че израелските сили са влезли в болница в Дженин и са блокирали две в Тулкарм. Съобщава се, че израелските военни рейдове в Наблус са насочени към два бежански лагера там. В бежанския лагер Ал-Фар'а близо до Тубас линейките едва достигат до ранените след удар на израелски безпилотен самолет, казват местните медици.

Още: Белият дом: САЩ ще защитят Израел в случай на иранско нападение

WEST BANK INVASION UPDATE - 2 HOURS AGO:



"Scary and terrifying what is happening now. Suddenly and without warning, without even throwing false Israeli leaflets or army spokesman tweets, the IDF advanced under heavy fire cover from aircraft, marches, tanks, artillery and machine… pic.twitter.com/WTTXnSyYaS