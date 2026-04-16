Без полети в Европа: Самолетното гориво свършва след шест седмици

Европа разполага със самолетно гориво за около шест седмици. Това съобщи ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за Асошиейтед прес. Той предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран. По думите му това е все по-вероятен сценарий, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново.

Бирол обрисува стряскаща картина на глобалните последици от "най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали". Според него прекъсването на доставките през Ормузкия проток ще има сериозни последици за световната икономика, а колкото по-дълго продължава това, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.

По-високи цени на енергията

Ефектът ще бъде по-високи цени на бензина, по-високи цени на газ и по-високи цени на електроенергията, смята Бирол. Той отбеляза, че някои страни ще бъдат по-силно засегнати от други. Шефът на МАЕ открои Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни на предната линия на енергийната криза.

"Страните, които ще пострадат най-много, няма да бъдат тези, чийто глас се чува много. Това ще бъдат главно развиващите се страни. По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка", поясни той. Бирол посочи, че след това ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка.

Бирол каза още, че не одобрява таксите, наложени от Иран, за преминаването на корабите през ключовия морски път. По думите му това би бил опасен прецедент, който би могъл да повлияе и върху други морски пътища.

