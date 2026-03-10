Израелските удари предизвикаха киселинен дъжд над Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

В нощта на 8 март 2026 г. Израел атакува петролни складове в Техеран, което доведе до падането на киселинни дъждове и образуването на смог. Жителите на иранската столица се оплакваха от затруднено дишане. Властите предупредиха и за възможни изгаряния. Киселинните дъждове обикновено не причиняват изгаряния на кожата, но са вредни за природата и сградите. Замърсеният въздух е опасен за здравето, особено за хора с хронични заболявания. Към 10 март 2026 г. няма данни продуктите от горенето да са попаднали в питейната вода, съобщава Медуза.ио.

This is the reality of Black Acid Rain a deadly mix of soot and sulfuric acid that falls far from the original blast.#LetMeBreathe #BlackRain #CentralAsia #WarAndEnvironment #AirPollution pic.twitter.com/ft7bTur4iX — #LetMeBreathe ™ 😷 (@LetMeBreathe_In) March 10, 2026

Какво се случи?

В нощта на 8 март 2026 г. израелските сили удариха петролни складове в и около Техеран. В резултат на това иранската столица беше обгърната от смог, а над града се изсипа черен киселинен дъжд. От тогава ситуацията не се нормализира, въпреки че се наблюдава известно подобрение. Хората се оплакват от затруднено дишане, парене в очите и болки в гърлото. Иранските власти призоваха хората да останат на закрито или да носят респиратори, ако им се налага да излязат навън. От иранския Червен полумесец заявиха, че киселинните дъждове могат да причинят изгаряния.

Bombing oil deposits across Tehran didn’t just kill civilians. It poisoned the air, contaminated the water and turned the sky into acid rain that will affect Iranians for years. What US and Israel are doing is against humanity. And it’s not the first time. pic.twitter.com/2pXY9TMYbG — M. (@InkedWithWords_) March 10, 2026

Наистина ли е възможно?

Не, но ситуацията все още е опасна. Киселинните дъждове се получават, когато продуктите от горенето се смесят с вода. Те образуват киселини - предимно сярна и азотна и това прави дъжда киселинен. Киселинността му обаче обикновено не е достатъчно значителна, за да причини изгаряне. Най-киселинният дъжд е имал киселинност, подобна на тази на лимоновия сок. От друга страна, такъв дъжд е опасен за растения, животни, както и за сгради и скулптури, съдържащи варовик (те са подложени на ерозия).

Замърсяването на въздуха е значително по-опасно за хората. Трудно е да се каже какви вещества са изхвърлени във въздуха над Техеран в момента. Но фактът, че хората дишат въздух, замърсен с едри и малки частици, вече подсказва, че има щети за здравето им. Такива условия повишават риска от смъртност, дори ако въздухът е замърсен само за няколко часа или дни. Това е особено опасно за хора със сърдечно-съдови и белодробни заболявания.

На 7 март Израел започна поредна серия от удари срещу Иран, този път насочени към енергийната инфраструктура. Ударите бяха насочени към петролни депа в съседните провинции Техеран и Алборз. Една от базите, Шахран, северозападно от иранската столица, вече беше атакувана от Израел по време на 12-дневната война през юни 2025 г. Но този път бомбардировките са били по-мащабни. Както съобщиха очевидци, включително служители на CNN, работещи в Техеран, в един момент пожарите са направили небето над града черно, което е затруднило дишането на хората. Освен това, Техеран е преживял „петролен“ дъжд: дъждовна вода, смесена с продуктите от изгарянето на петрола става черна.

