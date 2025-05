Киев игнорира ултиматума на руската делегация в Истанбул (ВИДЕА)

Украинската делегация в Истанбул остави без отговор вчерашния ултиматум на руския преговарящ екип, че тази сутрин в 10 часа местно време ще ги очакват на среща. До последно руснаците нямаха нито час, нито някакъв график или програма за срещата и едва късно снощи ръководителят на руските преговарящи Владимир Медински се появи за втори път за деня пред журналисти и обяви в ултимативен тон: "Утре сутринта, точно в 10 часа, ще чакаме украинската страна, която би трябвало да пристигне за срещата". Украинците пренебрегнаха високомерното изявление и оставиха руснаците да чакат.

За днес са планирани две тристранни срещи като част от преговорите в Истанбул.

Първата от тях - между Турция, САЩ и Украйна в президентската резиденция Долмабахче, приключи преди минути, съобщиха от турското външно министерство. Кадри от началото й сподели украинското МВнР, като на тях се виждат външният министър Андрий Сибиха и държавният секретар на САЩ Марко Рубио:

Очаква се следващата среща, която ще е директно между Русия и Украйна, но с известно посредничество на турската страна, да започне в 12:30 часа. Според някои съобщения, турските представители ще отправят встъпителни думи в началото на срещата, след което ще я напуснат и ще оставят екипите на Украйна и Русия насаме.

Руската агенция Интерфакс информира, позовавайки се на източник, че делегацията на Русия е била против присъствието на представители на САЩ на преговорите.

Дали ще доведе до нещо срещата между руските и украинските преговарящи - за това надеждите са много слаби. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече заяви, че само лична среща между него и Путин би дала някакъв напредък в преговорния процес. Той направи и поредното бомбастично изказване: "Светът ще стане много по-безопасно място след 2-3 седмици" без да даде каквито и да било подробности:

