17 август 2025, 10:53 часа 399 прочитания 0 коментара
Израел удари енергийна инфраструктура, използвана от хутите в Йемен

Израелската армия е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс. Според съобщения в израелските медии ударена е била електроцентралата в Хазиз, причинявайки временни прекъсвания на електрозахранването.

Военните казаха в изявление, че ударите са били нанесени в отговор на продължаващите атаки на хусите срещу Израел, включително изстрелване на ракети и дронове към израелска територия.

По-рано медиите в Израел съобщиха, че атаката срещу електроцентралата в Хазиз край йеменската столица е била извършена от израелския военноморски флот.

Телевизията на бунтовниците хуси "Ал Масира" съобщи, че електроцентралата е била ударена вследствие на "агресия", която е извадила от строя някои от нейните генератори, но без да посочи кой е извършил атаката.

Противопожарните и спасителни екипи са успели да овладеят пожара, възникнал в резултат на атаката, предаде още "Ал Масира", позовавайки се на вицепремиера.

"Най-малко две експлозии бяха чути рано тази сутрин близо до електроцентрала в йеменската столица Сана", съобщиха по-рано местни жители пред Ройтерс.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
