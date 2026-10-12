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Китай коментира "енергийното примирие" между Украйна и Русия

12 октомври 2026, 19:16 часа 990 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай коментира "енергийното примирие" между Украйна и Русия

Говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин подкрепя всички усилия, насочени към мирно разрешаване на руско-украинската война, включително диалог за енергийно прекратяване на огъня, съобщава Укринформ. „Позицията на Китай по отношение на „украинската криза“ е последователна и ясна. Ние последователно вярваме, че диалогът и преговорите са единственият реалистичен път за разрешаване на кризата и подкрепяме всички усилия за постигане на мир“, каза тя. По този начин Мао Нин коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна и Русия уж са се споразумели за енергийно примирие.

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Примирието

Припомняме, че на 11 октомври 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че във войната между Русия и Украйна е в сила „енергийно примирие“. Той твърди, че и двете страни са се съгласили с това. По-късно обаче украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руските окупатори са предприели целенасочена атака срещу електроцентрала в Харков веднага след като президентът на САЩ обяви споразумението за енергийно прекратяване на огъня. Зеленски подчерта, че Украйна подкрепя идеята за енергийно прекратяване на огъня. В същото време той добави, че Москва също трябва да демонстрира съгласието си за такова енергийно прекратяване на огъня.

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Предисторията

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение с Путин, според което Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, допълнителни 500 000 тона през ноември и един милион тона след това. Като част от това споразумение Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, позволяващ закупуването на руско дизелово гориво, включително вноса му в САЩ, до 7 април 2027 г.

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Републиканският сенатор Том Тилис в интервю за NBC News отбеляза, че споразумението на Тръмп с Путин може да наруши законодателството на САЩ. Той припомни, че след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Сенатът единодушно забрани вноса на руски петрол, като тази забрана остава в сила. Тилис също намекна, че може да не подкрепи допълнително финансиране за военни операции на САЩ и че поради връзките на Москва с Техеран, споразумението за дизеловото гориво, според него, потенциално финансира удари срещу американските сили.

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Снимки: Getty images

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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