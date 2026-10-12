Какво ще загуби Тръмп след сделката за дизел с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е притиснат до стената и затова прави отчаяни и трудно обясними логически опити да излезе някак от задънената улица, с която влезе най-вече заради необмислената си война с Иран. За да прикрие това, той се фокусира върху Украйна и я очерня като виновна за високите цени на горивата специално в САЩ, след като неговите действия срещу Иран доведоха до затваряне на най-голямата артерия за търговия с петрол и петролни продукти в света – Ормузкия проток. Тръмп не просто сключи сделка за руски дизел с руския диктатор Владимир Путин – явно е, че той всячески притиска Украйна да се предаде, за да бъде сложен край на войната там. Такъв край е пределно ясно, че ще е само ново начало на следващата война – ОЩЕ:

Пред какво всъщност е изправен Тръмп, за да се държи така – той е на път не просто да изгуби Конгреса след изборите в началото на ноември, но и десетки щати, защото предстои да бъдат избрани нови губернатори на общо 36 щата. Към момента в тези щати 18 губернатори са републиканци, а 18 – демократи. В Конгреса ще се избират 435 нови конгресмени т.е. цялата Камара на представителите, както и 35 нови сенатори. А ново социологическо проучване на Politico показва нещо крайно интересно – дори ако горивата в САЩ вземат сега да поевтинеят поне с 1 долар на галон или пък Тръмп обяви край на войната с Иран, или инфлацията в САЩ падне до най-ниското си ниво от 5 години, то едва съответно 10%, 9% и 11% от участвалите в социологическото изследване биха помислили да гласуват за републиканците:

POLITICO’s latest poll suggests dramatic policy developments would move few Democratic or undecided voters toward Republicans in the midterms. Among undecided voters, only 10% said a $1-per-gallon drop in gas prices would make them more likely to vote Republican. Just 9% said the same if Trump announced the Iran war was over, while 12% would be more likely if inflation fell to its lowest level in five years. #US — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2026

Не само извън САЩ, но и на американската вътрешнополитическа сцена се изсипаха куп критики спрямо Тръмп за дизеловата сделка с Путин. Дори лица като Лаура Лумър, която е с ореола на "инфлуенсър" и която отдавна слугува на Тръмп с доноси и ръсене на опорни точки за величието му, написа в профила си в "Х", че като купуваш руски петрол, наливаш пари и на Иран, където скандират "Смърт за Америка". По-важното обаче е, че в новия закон на Линдзи Греъм (и Ричард Блументал) за т.нар. адски санкции има важен срок – до 18 октомври да се въведат до 500% мита за всичкия руски внос в САЩ и до 100% мита на вноса в САЩ от петте най-големи държави-вносители на руски петрол и газ през последните 12 месеца преди 18 септември и на петте държави, които в най-голям обем помагат на Русия да избягва санкциите срещу петрола ѝ. Много интересно с тази сделка Тръмп ще трябва ли да обясни защо евентуално не налага санкции – точно законът на Греъм всъщност му позволява да прави изключения без да обяснява защо пред Конгреса. Обаче предвид политическата ситуация, ако прикрие това в поредната лавина познати клишета, ще забие нов пирон в политическия си ковчег:

👏 Even Laura Loomer has spoken out against Trump's diesel deal with Putin One of the US president's most loyal supporters believes that revenue from oil and diesel sales will help the Kremlin continue its war against Ukraine and support Iran, which is attacking American forces in the Middle East. And where exactly is she wrong? — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

На всичкото отгоре американският президент не спира да кове въпросния ковчег, с неофициални заплахи да спре купуването на американски оръжия за Украйна и даването на сателитна информация. По втория въпрос е доста интересно – Украйна сега дава на Palantir на Питър Тийл безценни данни от бойното поле за развитие на негови военни ИИ проекти и спиране на Starlink като нищо ще значи спиране и на украинските данни за Palantir, а Тийл е основен донор на Тръмп. И на този фон е ясно какво е настроението в Украйна, което показа импровизирана анкета на "Ройтерс" – сменете Путин, не Зеленски, ние избираме кой да ни е президент, не Тръмп. Това не е Венецуела и Мадуро – ОЩЕ: Ако продължат ударите по руските рафинерии: Тръмп заплашва да блокира оръжие за Украйна

👏 “Replace Putin instead”: Ukrainians respond to Trump's call to replace Zelensky After Donald Trump said Ukraine needed a new president, Reuters reporters took to the streets of Kyiv to ask residents what they thought. “The problem is not our president. The problem is the president who started this war against us. Let them replace him instead,” said Sabina, a teacher. Other Ukrainians pointed out that presidential elections are prohibited under martial law, while millions of citizens are serving in the military or have been forced to flee their homes. “What about the guys who are defending us right now? How are they supposed to vote? At the end of the day, this is something we must decide ourselves, not Trump,” said Oksana, another teacher. Nataliia described the American president's remarks as a betrayal by Ukraine's partners. Journalist Serhii also stressed that Ukraine remains an independent country: “The United States cannot simply replace any president it wants. This is not Maduro, and this is not Venezuela.” — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

В опит да оправдае решението на Тръмп за руския дизел, финансовият му министър Скот Бесент обвини европейците в лицемерие, защото дали повече пари на Русия, отколкото на Украйна, откакто е започнала войната, защото Европа не може да прекъсне зависимостта си от руски петрол и газ. "Провалена енергийна политика – те продължават да финансират Владимир Путин и да казват, че ние не можем да потърсим облекчаване на цената на дизела е абсолютно лицемерие", каза Бесент пред Fox News. Това, което не казва, е, че за разлика от САЩ обаче, Европа работи в това отношение – например от 2027 година спира изцяло вносът на нов руски газ в ЕС, а до 2028 спира и вносът по подписани преди 2027 година договори. В ЕС действа и забрана за внос по море на руски петрол и руски горива, има изключения за внос на петрол като например за Унгария, която Тръмп много поддържаше, докато Виктор Орбан беше на власт:

US Treasury Secretary Scott Bessent accuses Europeans of hypocrisy, saying they keep funding Putin while complaining about a temporary dip in diesel prices, insisting Trump's deal with Putin will benefit Americans by lowering those prices. https://t.co/TiG0IozUaU — WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2026

И още - Полша, Швеция и Естония настояват за по-строги правила за влизане на руски граждани в ЕС, включително забрана за влизане за участвали на страната на Путин във военните действия в Украйна хора, като Естония конкретно иска да се забрани влизането на около 650 000 бивши руски войници. През 2025 година на руски граждани са издадени приблизително 478 000 туристически визи за посещение на Шенгенското пространство. Много от тези визи са били многократни, което позволява на притежателите им да влизат многократно в страни от ЕС, без да се изискват нови документи. Някои страни от ЕС също искат ограничения за руски дипломати. Очаква се Европейската комисия да представи своите предложения през януари 2027 година, а още тази седмица въпросът ще бъде разискван на Европейски съвет, след като Финландия оповести идея да се спрат туристическите визи за руснаците, съобщава Politico.

Относно руската заплаха за Европа, любопитен материал и на The Wall Street Journal. И руски, и украински хакери редовно пробиват системи с камери за наблюдение на улици и охранителни камери с онлайн връзка, като от тях събират важни данни. Например руснаците така опитват да следят откъде и кога минават товари с оръжие за Украйна, освен това използват данните за да насочват ракети и дронове към определени цели, а украинците също следят руски военни обекти – чрез картина от охранителни камери те са разкрили секретна руска военна база в Севастопол и информацията от такива "находки" се ползва за последващи въздушни удари. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) твърди, че от началото на пълномащабната руска инвазия, Русия е идентифицирала, преконфигурирала и блокирала около 40 000 камери, които биха могли да представляват заплаха за сигурността. В световен мащаб има приблизително 1,2 млрд. камери, свързани с Интернет. Много от тях са слабо защитени, със слаби пароли и остарял софтуер.

"Истинската причина за войната в Европа е Русия и само тя. Вече е реалистично да се спрат атаките срещу енергийния сектор днес, но Путин не иска да направи това. Украйна ще бъде готова да спре атаките срещу руски рафинерии, ако Русия спре да атакува енергийната ни инфраструктура. Всякакви стъпки за деескалация трябва да бъдат взаимни и с реални гаранции", подчерта Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 11 октомври е имало 264 бойни сблъсъка спрямо 221 на 10 октомври. Руснаците са хвърлили 238 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 17 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2468 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 90 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8985 FPV дрона, което е с около 550 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление за последните 24 часа, като руското военно министерство се хвали, че било превзето село Петровка. Още 32 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но няма нито една в Краматорското направление (откъм Часов Яр). В Лиманското и Купянското направление е имало съответно 13 и 12 руски пехотни атаки, обаче пак само 1 в Славянското направление т.е. руснаците явно се мъчат да стабилизират северния фланг на операцията за превземане на Славянск и Краматорск т.е. положението при Лиман, където украинската операция "Вивалди" нанесе сериозни загуби на руската армия. Още 11 руски пехотни атаки са отбити в Южнослобожанското направление т.е. южно от град Вовчанск и в пограничния район на Харковска област. От това направление има видеокадри на напредващи към път Т-2104 Вовчанск – Чугуновка украински танкове, западно от Анискино. Руското военно министерство твърди, че руснаците са превзели селата Ризниково и Купино, северно от Велики Бурлук. Целият този район – от Ризниково до Анискино, е източно от Вовчанск (КАРТА в дневния обзор на ISW) и именно за там от вече много дни Z-канали като "Рибар" тръбят как руската армия правела котел т.е. обкръжение на украински части:

Специално в дневния обзор на "Рибар" личи следната констатация за Лиманското направление: "В сектора Лиман украинските сили продължават атаката си близо до село Заречно. Появяват се подробности относно наскоро публикувани кадри: значителна част от горите между Заречное и Лиман са под контрол на противника". Има куп геолокализирани кадри как руснаците обстрелват с дронове и системи за залпов огън украински позиции, което подсказва какъв е натискът върху руските сили. "В сектора Славянск ситуацията също остава трудна. Потвърждава се информацията ни за контраатаки на украинските въоръжени сили. Водят се ожесточени боеве северно от гората Долгий за горски пояси на подстъпите към линията Крива Лука-Калиники", добавя Z-каналът:

В нов свой анализ Константин Машовец, украински военен анализатор и о.з. полковник, служил в украинския генщаб, обръща поглед към Олександриевското направление. То е южно от Покровск и северно от Гуляйполе, Запорожка област. Машовец отчита, че украинците продължават да тормозят руснаците по линията Новопавловка – Велика Новоселка и то до такава степен, че вече руската армия има по-сериозни проблеми по поречието на река Яла и района на село Филия към Дачно, макар още това да не значи пробив с оперативно значение. И двете страни атакуват в района на магистралата Запорожие – Донецк, където е река Яла, а украинците вече са над по 3 километра западно от село Котляровка. Очевидно е, че за руското командване вече е доста трудно да държи позиции по поречието на река Мокри Яли, северно от Федоровка, твърди украинският експерт и уточнява, че украински войници има в западната част на село Комар, а то е съвсем близо от север до Велика Новоселка, откъдето минава най-краткия логистичен път за руските части в направление "Изток", които се мъчат да напреднат на запад от Гуляйполе към Орехов. Село Шевченко е освободено от украинските части, те гледат към Бурлацко, а Новопавловка е почти изцяло под украински контрол, има само една руска щурмова група от 5-6 войници на ул. "Комунаровска", казва Машовец. Всичко това значи, че украински части биха могли да атакуват Велика Новоселка както от север (Комар), така и от северозапад (откъм линията Шевченко – Бурлацко - Вилно поле). Засега обче това не става, защото и руснаците се бранят упорито, а и явно украинците нямат достатъчно войници за по-сериозен натиск. Но за стабилизиране на нещата са дошли части от 90-та руска танкова дивизия, а Машовец казва, че мащабът на украинското настъпление към Велика Новоселка трябва да стане далеч по-голям, за да има влияние и върху руския напредък от Гуляйполе към Орехов.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 управляема авиационна ракета Х-59 и 121 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 76 от дроновете са с реактивни двигатели. Свалени са 89 дрона, 55 от които с реактивни двигатели, а удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи е имало на 15 места в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщава за пожари след руския обстрел в Житомир и Павлоград. Има данни, че заради безспирните руски удари по Киев в 70% от града има проблеми с водоснабдяването. Руското военно министерство казва, че тази нощ над руска територия са свалени 151 украински далекобойни дрона.