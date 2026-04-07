В битка за място на 1/2-финалите в ШЛ: Байерн наказа Реал насред „Бернабеу“, Арсенал се измъчи в Лисабон

Байерн Мюнхен направи голяма крачка към класиране на 1/2-финалите на Шампионска лига, след като постигна победа като гост над Реал Мадрид в първи двубой от четвъртфиналната фаза на надпреварата. Срещата, която се състоя на стадион „Сантяго Бернабеу“ в испанската столица, завърши при резултат 2:1 за баварците. Попаденията за тима на Венсан Компани реализираха Луис Диас и Хари Кейн. За „кралете“ точен бе Килиан Мбапе.

Диас и Кейн вкараха за Байен, Нойер отчая нападението на Реал

През първата част двата отбора създадоха по няколко много добри ситуации за гол. Пропуск за баварците направи Дайо Упамекано, който на празна врата не успя да се разпише, докато Мануел Нойер на няколко пъти спаси опасни удари на Мбапе и Винисиус. В 41-ата минута Байерн поведе. Гнабри изведе по отличен начин Луис Диас и той се разписа за 1:0.

В самото начало на второто полувреме Байерн стигна до втори гол. Хари Кейн стреля от границата на наказателното поле и прати топката в мрежата на домакините. Реал успя да върне едно попдадение в 74-ата минута, когато Килиан Мбапе преодоля Мануел Нойер. Силите на домакините обаче не стигнаха за нищо повече и баварците се поздравиха с успеха, който може да ги класира в Топ 4 на Шампионска лига.

Хаверц е големият герой за Арсенал

В другия мач от вечерта Арсенал постигна трудна победа като гост на Спортинг Лисабон. Двубоят на „Жозе Алвеладе“ завърши при резултат 1:0 за „топчиите“. Единственото попадение в срещата реализира Кай Хаверц в даденото от съдията продължение. Футболистите на Микел Артета можеха да поведат и по-рано в мача, но гол на Субименди бе отменен заради засада.

