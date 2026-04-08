Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е съгласен с предложението на Пакистан да спре атаките срещу Иран за две седмици. Това стана ясно от публикация в неговата платформа за социални медии Truth Social Ръководителят на Белия дом заяви, че Съединените щати вече са постигнали всички военни цели, които първоначално са си поставили, и дори са постигнали повече.

„Съгласен съм да спрем бомбардировките и атаките срещу Иран за две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ! Причината за това е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много напред в постигането на окончателно споразумение за дългосрочен МИР с Иран и МИР в Близкия изток“, написа Тръмп.

Той допълни, че САЩ са получили 10-точково предложение от Иран и вярва, „че това е работеща основа за преговори“. „Съединените щати и Иран постигнаха споразумение по почти всички спорни преди това точки, но двуседмичният период ще позволи финализиране и сключване на споразумението“, заяви президентът на САЩ в изявление „За мен е чест, че този дългосрочен проблем се приближава към разрешаване“, добави той. Малко след това американски военен обяви, че армията е преустановила ударите си по цели в Иран.

В замяна на това от иранска страна обявиха, че за периода от две седмици ще осигурят безопасно преминаване през Ормузкия проток, като това ще бъде възможно чрез координация с Иранските въоръжени сили и с разглеждане на техническите ограничения. Новината съобщи в социалните мрежи външният министър на Иран Абас Арагчи.

Пакистан потвърди новината

Новината бе потвърдена и от главното действащо лице тази вечер - премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф. "Радвам се да обявя, че Ислямската република Иран и Съединените американски щати, заедно с техните съюзници, са се споразумели за незабавно примирие навсякъде, включително Ливан и останалите страни, влизащо незабавно в сила. Сърдечно посрещам този мъдър жест и изразявам най-дълбока благодарност към ръководството на двете държави и каня техните делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да продължат преговорите за окончателно споразумение, което да уреди всички спорове. Искрено се надяваме „Преговорите в Исламабад“ да успеят да постигнат устойчиви мир и желаем да споделим още добри новини през следващите дни!", написа той.

Иран обяви победа

Иран твърди, че е постигнал голяма победа и е принудил Съединените щати да приемат техния 10-точков план. Това става ясно от изявление на Висшия съвет за национална сигурност на страната. Като част от плана, САЩ по принцип са се съгласили да отменят всички първични и вторични санкции срещу Иран, съобщи съветът.

Според Техеран, САЩ са се съгласили да приемат обогатяването на уран от Иран и да признаят продължаващия му контрол над Ормузкия проток. „Врагът, в своята несправедлива, незаконна и престъпна война срещу иранската нация, претърпя неоспоримо, историческо и смазващо поражение“, се казва в изявлението.

Израел също спира огъня

Израел е част от двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от президента Доналд Тръмп около час преди крайния срок, в който Иран трябваше да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред ескалирани военни атаки срещу гражданска инфраструктура. Това заяви високопоставен служител на Белия дом пред CNN. Израел също се е съгласил да преустанови бомбардировките си, докато преговорите продължават, заяви официалният представител.

Въпреки това израелски представители обявиха, че са обезпокоени от временното споразумение за прекратяване на огъня, което САЩ постигнаха с Иран, съобщи израелски източник, запознат с въпроса. Той е заявил, че Израел ще спазва примирието, следвайки примера на президента на САЩ Доналд Тръмп. Но Тел Авив прави това неохотно: Израел все още има още цели в списъка си и още задачи, които би искал да постигне чрез военни действия в Иран, казва източникът, цитиран от CNN.

На въпрос на CNN в средата на март, израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да отговори дали Израел ще прекрати атаките си срещу Иран, ако Тръмп постигне прекратяване на огъня. Но той призна, че Тръмп е „лидерът“ и че той е „негов съюзник“. „В крайна сметка президентът Тръмп взема свои собствени решения и аз уважавам ли ги? Да, уважавам ги“, каза Нетаняху по време на пресконференция на 18 март.

Подготвят се директни преговори на високо равнище

Администрацията на Тръмп се готви за потенциални лични преговори между американски и ирански представители през следващите дни, докато двете страни работят за дългосрочно споразумение за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски представители пред CNN. „Водим дискусии за лични разговори, но нищо не е окончателно, докато не бъде обявено от президента или Белия дом“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит пред CNN.

Срещата вероятно ще се проведе в Исламабад с участието на пакистански посредници, съобщиха представители. Те добавиха, че това е все по-възможно поради двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от САЩ и Иран тази вечер. Очаква се специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, зетят му Джаред Кушнър и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да присъстват, съобщиха официални лица. Ванс в момента е на посещение в Унгария, а източници посочват, че към посещението му може да бъде добавена нова спирка, ако времето е подходящо.

Как реагираха пазарите?

Фючърсите на американските акции скочиха, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е съгласен на двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Фючърсите на Dow се повишиха с 1,53%, фючърсите на S&P 500 се повишиха с 1,58%, а фючърсите на Nasdaq се повишиха с 1,68% в търговията след затваряне на борсата.

В същото време фючърсите на суровия петрол паднаха. Фючърсите на суровия петрол West Texas Intermediate паднаха с повече от 10% след затваряне на борсата.