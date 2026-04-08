Близо 100 пъти по-малка заплата: цената на това да си жена в спорта

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

През последните десетилетия женският спорт отбелязва значителен напредък, а нежният пол затвърждава с все по-голяма увереност мястото си на сцената на най-големите спортни форуми. Шарлот Купър, Били Джийн Кинг, Катрин Суитцър, Гертруд Едерле, Лейла Али са само част от личностите, които прокарват пътя на дамите в големия спорт, изправяйки двата пола рамо до рамо. Въпреки годините борба за равни права, днес въпросът за равенството в заплащането остава сериозен проблем както в спорта, така и в обществото.

Неравенството в заплащането - фактите в числа

Нека си говорим в числа обаче. Средно жените печелят 83% от доходите на мъжете, като тази разлика става още по-силно изразена, когато обърнем поглед конкретно към спорта. В много дисциплини мъжете печелят значително повече от жените, като разликата започва от 15% и стига до цели 100% според данни на университета Аделфи в Ню Йорк.

В НБА взимат близо 100 пъти по-големи заплати от женското направление

Спортовете, в които амплитудата в заплащането е най-голяма, са баскетболът и футболът. Ето например една статистика от заплатите на най-конкурентното първенство по баскетбол в света NBA - средната мъжка заплата е 10 776 383 долара, а тази в женското първенство WNBA е цели 95 пъти по-малко – 113 295 долара. Във футбола мъжете също печелят значително повече както на клубно, така и на международно ниво. В MLS мъжете взимат средно по 471 279 долара, докато жените печелят близо 9 пъти по-малко със средна годишна заплата от 54 хиляди долара. Такава разлика се наблюдава и в спортове като голфа, но се срещат и изключения от общото правило. Такова изключение е тенисът, където в последните години се постигна значителен напредък, а големите турнири вече раздават равни възнаграждения.

Икономическият потенциал на женските спортове

Въпреки че професионалният спорт за жените е суров във финансовоотношение, женските спортове имат огромен икономически потенциал. Според Delloitte се очаква приходите от женски спорт да продължат да растат, прескачайки границата от 2 милиарда долара в световен мащаб. Друг важен фактор, който си заслужава да споменем, е, че жените спортисти разчитат много повече на спонсорства – около 82% от доходите им идват от рекламни договори, докато при мъжете този процент е значително по-нисък – 37%.

Трябва да се запитаме обаче какви са потенциалните причини за това неравенство. Ако започнем от самото начало, трябва да отчетем, че в исторически план на жените е била налагана забрана за участие в различни спортове. Ако се върнем към имената на дамите в началото на тази статия, ще видим, че първото официално участие на жена в маратон се случва чак през 1967 година от Катрин Суитцър. Социалните нагласи играят основна роля тук. Дълго време спортът е бил възприеман като мъжка територия, а това забавяне на създаването на женски направления в спортовете води до по-късно постъпване на инвестиции и по-слабо развита професионална структура. То повлиява също върху интереса и популярността на женските състезания.

Ролята на публиката и медийното влияние

Факт е, че търсенето определя предлагането, а оттам и стойността на заплащането в спорта. Именно затова мъжкият спорт традиционно получава по-голямо финансиране, по-високи заплати и повече медийно внимание. Той се радва на значително по-широка аудитория, което води до повече излъчвания, по-големи договори за телевизионни права и по-силен интерес от страна на спонсори и рекламодатели.

В много дисциплини те предлагат по-голяма скорост, сила и физическа динамика - космически забивки, мощни сервизи и виртуозни голове. Това често се възприема като по-атрактивно за масовата публика и успява да задържи вниманието на зрителите.

Освен това мъжките спортове имат историческо предимство. Те са развивани, популяризирани и излъчвани десетилетия наред, което им позволява да изградят стабилна фенска база. Това води до по-висока гледаемост, а оттам - до още по-големи инвестиции. Така се създава цикъл, в който популярността води до финансиране, а финансирането - до още по-голяма популярност.

Спортът днес е преди всичко индустрия. Той се ръководи от икономически принципи, в които водеща роля имат рекламодателите и спонсорите. Следователно по-високата гледаемост на мъжкия спорт логично води до по-големи приходи, което обяснява и разликите в заплащането между мъжете и жените.

"За хората, които не гледат женски спорт - вие не харесвата играта, харесвате забавленията"

Едно от големите имена в историята на спорта - Коби Брайънт се обявява в защита на женския спорт: „За хората, които се наричат баскетболни фенове и казват: „Ами не гледам женски баскетбол“, вие не харесвате баскетболната игра, харесвате забавленията”. Брайънт дава гласност на проблема, което води до дискусии по всички въпроси, произтичащи от него – политиките за майчинството, психичния стрес и преждевременното прекратяване на кариери, заради финансовата несигурност, съпровождаща женския спорт.

"Битката на половете" - символ и реалност

„Битката на половете” е едно от най-емблематичните събития в историята на спорта. Срещата между Били Джийн Кинг и Боби Ригс през 1973 година не е просто тенис мач, а символ на борбата за равноправие. С категоричната си победа с 3:0 Били Джийн успява не само да докаже възможностите на жените в спорта, но и да затвори устата на Ригс, който преди това води активна кампания, в която заявява, че „нито една жена не може да победи мъж.”

Въпреки този исторически момент, повече от 50 години по-късно „битката на половете“ продължава да съществува - не на корта, а в реалността на спорта. Разликите в заплащането, условията и вниманието показват, че равенството все още не е напълно постигнато. От друга страна, икономическата логика на спорта като индустрия също играе важна роля - по-голямата гледаемост на мъжкия спорт води до повече инвестиции и по-високи приходи.

Така днес спортът се намира между два важни принципа – стремежът към равноправие и влиянието на пазарното търсене. Истинската „битка на половете“ вече не е въпрос на доказване на превъзходство, а на намиране на баланс, в който и мъжете, и жените получават заслужено признание и възможности за развитие.

Автор: Кристин Попова

