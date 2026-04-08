"Светът навлиза в период на регионални конфликти": Новата реалност според проф. Румен Кънчев

Това примирие е очаквано. Американският президент Доналд Тръмп първо се изхвърлят като казва неща от сорта, че една нация ще бъде заличена за една нощ, въпреки че не му се иска, а после нещата се смекчават. Вярвам, че военната машина на Иран е унищожена. Това бе целта на САЩ. Общо взето остана само урана им. Това каза експертът по международна сигурност проф. Румен Кънчев в ефира на Нова телевизия.

По думите му Иран няма да получи компенсации, но поне да отворят протока. "Иран е много богата държава. Те имат могъщи съюзници в лицето на Китай. Иран ще излезе с гордо вдигната глава от този конфликт", добави той.

Той обясни, че контролът на иранската ядрена програма означава тя да бъде предадена на МААЕ, но не вярва това да стане. Предполага, че ще се удължат тези две седмици примирие. Но не е изключено ескалацията да се възобнови.

"Добре е Китай да участва в преговорите, защото е главният спонсор на Иран", смята проф. Кънчев.

По думите му системата е дебаланирана геополитически и това означава държавите с нарушени права да започнат да си ги търсят. "Китай иска да влезе на глобалната сцена по един много силен начин. Тук може да се върви по два начина - чрез дипломация или чрез сила. Балансирането ще бъде последвано от серия от регионални войни. Япония има толкова плутоний, че може да направи 2500 ядрерни бойни глави, но те направиха корекция в конституцията им и се забранява ядреното оръжие", обясни експертът по международна сигурност.