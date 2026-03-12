Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран

Американско-израелската война срещу Иран наруши световната търговия чрез Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ. Всеки кораб, преминаващ през тесния проток, ще бъде мишена, предупреди Иран. Колко кораба са поразени от удари от началото на войната на 28 февруари? Агенция Ройтерс предостави статистика до момента:

1 МАРТ

Член на екипажа на петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, беше убит, когато плавателният съд беше поразен на 50 морски мили северно от оманската столица Маскат, съобщи управителят на компанията “Ви Шипс“.

Ударен беше и танкерът “Херкулес Стар“, плаващ под флага на Гибралтар, който снабдява други кораби с гориво. Това стана на 17 морски мили северозападно от Мина Сакр в Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства.

Танкер, плаващ под флага на Палау, беше ударен в Ормузкия проток на 2 морски мили северно от село Кормуз в Оман. Екипажът на кораба “Скайлайт“, който се оказа под американски санкции, беше евакуиран.

2 МАРТ

Американският танкер с рафинирани продукти “Стена Императив“ беше ударен в пристанището на Бахрейн, което предизвика пожар и наложи евакуацията на екипажа.

3 МАРТ

Петролният танкер “Либра Трейдър“, плаващ под флага на Маршаловите острови и панамският кораб “Голд Оук“ също претърпяха леки щети на приблизително 7-10 морски мили от пристанището на Фуджейра в ОАЕ.

4 МАРТ

Контейнеровозът "Сафин Престиж", плаващ под малтийски флаг, беше поразен от снаряд, докато плаваше в северната част на протока, на 2 морски мили от Оман. Екипажът бе евакуиран.

5 МАРТ

Плаващият под бахамски флаг танкер „Сонангол Намиб“ беше разтърсен от взрив, докато беше на котва в иракски води в близост до пристанището Хор ал Зубайр. Натоварена с експлозиви иранска лодка, управлявана дистанционно, е била използвана, за да бъдат нанесени щети по бахамския танкер, според първоначална информация от пристанищната охрана в Ирак.

6 МАРТ

Влекач беше ударен от снаряди в Ормузкия проток на 6 морски мили от Оман, докато се опитваше да окаже съдействие на контейнеровоза “Сафин Престиж“, който пък бе ударен на 4 март.

7 МАРТ

Предполагаемо нападение с дронове е било извършено на 10 морски мили северно от саудитското пристанище Джубайл, отбеляза UKMTO.

11 МАРТ

Товарният кораб “Маюрии Нарии“, плаващ под тайландски флаг, беше поразен в Ормузкия проток на 11 морски мили северно от Оман. В резултат на борда избухна пожар, а екипажът беше евакуиран.

Контейнеровозът “УАН Маджести“, плаващ под японски флаг, претърпя леки повреди, след като беше ударен от снаряд на 25 морски мили северозападно от Рас ал Хайма в ОАЕ.

Товарният кораб “Стар Гуинет“, плаващ под флага на Маршалoвите острови, беше поразен на 50 морски мили северозападно от Дубай. Не е съобщено за екологично въздействие, а екипажът на кораба е в безопасност, уточнява БТА.

Танкерът "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови, както и малтийският танкер "Зефирос" бяха атакувани в Персийския залив близо до Ирак, което принуди редица нефтени пристанища напълно да преустановят дейността си. Един от служителите по сигурността на пристанището заяви, че тялото на чуждестранен член на екипажа е било извадено от водата

