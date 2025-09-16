Комисия на ООН: Действията на Израел в Газа са геноцид

В отчета на Независимата международна комисия на ООН по разследване на окупираните палестински територии се казва, че действията на Израел съответстват на критериите за геноцид. По данни на комисията Тел Авив е извършил най-малко четири от пет акта, описани в Конвенцията за геноцида. Израел не е участвала в разследването, заявявайки, че е предубедено. В доклада се твърди, че "е ясно, че има намерение за унищожаване на палестинците в Газа" и се допълва, че действията на Израел отговарят на критериите, определени за дефиниране на геноцид.

Напрежение между Израел и Испания: Мадрид иска изключването на израелски спортисти от състезания

Първи път

Това е първият път, когато подобно взривоопасно твърдение е отправено публично от орган на ООН и вероятно ще бъде посрещнато с ярост от израелското правителство, пише Sky news. Комисията, която следи поведението на Израел след атаките на Хамас от 7 октомври 2023 г. заключи, че Израел е извършил четири от петте действия, посочени в Конвенцията за геноцида, съобщи Sky news.

Още: Израел започна сухопътната си офанзива в Газа

В доклада се твърди, че Израел убива палестинци или ги принуждава да живеят в нечовешки условия, водещи до смърт; причинявайки им сериозни телесни или психически вреди, включително чрез мъчения, разселване и сексуални престъпления; умишлено налагайки нечовешки условия и четвърто, налагайки мерки, целящи предотвратяване на раждаемостта. В документа се посочва още, че Израел "фрапантно" е игнорирал "многобройни предупреждения" относно хуманитарната криза в Газа и е заел да "унищожи здравната система в Газа".

Сексуално насилие

В доклада са описани и случаи, в които израелски военни са извършвали сексуално и основано на пола насилие, включително "изнасилване и сексуализирани мъчения", като част от "модел на колективно наказание", и се обвинява израелските сили, че умишлено са атакували някои деца "с намерението да ги убият".

Още: Тръмп увери, че Израел няма да нанася повече удари по Катар