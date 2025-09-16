Войната в Украйна:

Израел започна сухопътната си офанзива в Газа

16 септември 2025, 06:20 часа 276 прочитания 0 коментара
Израелската армия започна сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители. Целта, според правителството на Нетаняху, има за цел да изкорени "Хамас". В понеделник вечерта израелските военновъздушни сили извършиха масивни въздушни удари в град Газа. Малко след това израелски танкове влязоха в града, според съобщения в палестинската преса.

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

Операцията е ескалация на войната, която продължава от почти две години, и се очаква да увеличи броя на жертвите и да изостри хуманитарната катастрофа в анклава.

Според контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването на Газа, почти 65 000 палестинци - повечето от тях жени и деца, са били убити от началото на израелската офанзива след нападението на "Хамас".

През последната седмица израелските военни увеличиха въздушните си удари в Газа и сринаха десетки високи сгради, за които твърдят, че са използвани от "Хамас" за военни цели.

 В същото време Израелските отбранителни сили призоваха милиона палестинци в град Газа да напуснат града и да се преместят на юг към „хуманитарни зони“. Израелските отбранителни сили съобщават, че около 300 000 палестинци са напуснали града досега.

