"Европа ще се бори!": Фон дер Лайен обяви край на помощта за Израел и нов тип отбрана на ЕС в ключовата си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Европа се бори! Бори се за единен континент на мир, демократични държави, свободата ни да определяме сами съдбата си. Искам да съм пределно ясна - това е борба за нашето бъдеще. За свободна и независима Европа. Борба за нашите ценности и нашите демокрации. Не се заблуждавайте - това е борба за нашето бъдеще. Дълго мислех дали да започна тази реч с такава сериозна оценка. В крайна сметка ние, европейците, не сме свикнали да говорим с такива термини. Защото нашият Съюз е основно мирен проект. Но истината е, че днешният свят не прощава."

С тази констатация председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен откри своята Годишна реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург. Пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, Фон дер Лайен обяви нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана.

Речта й бе съпъствана от своебразен протест на евродепутати от социалистите и демократите, зелените и крайнолевите, които бяха облечени в червено в символ на подкрепа към жертвите в Газа. Същевременно това се разчита и като ясен знак към самата Фон дер Лайен, която няма собствено мнозинство в Европарламента година след началото на мандата на настоящата Европейска комисия. Потвърждението дойде и по време на самата близо 40-минутна реч, която бе съпътствана от непрестанни реакции и викове от страна на опозицията.

"Днес основният въпрос е - Европа готова ли е да подходи дръзко и да се бори? Имаме ли единството да се борим в неотложен порядък? Излизам с предложение за единство между държавите членки и европейските институции, между проевропейските демократични партии в парламента", обяви тя и обоснова остротата на изказа си с няколко факта - европейците усещат по-високите разходи за живот, ежедневните кризи, усещат как се променят работните места и кариерите им, притеснени са за новините от Газа и от Украйна.

"Не можем да чакаме тази буря просто да ни отмине. Това лято ни показа, че нямаме време за носталгия, нямаме и възможност да се отдаваме на такава. В момента се чертаят нови фронтови линии на един нов свят на силата. Това е свят, в който оръжието се използва без милост. Трябва да изведем на дневен ред една нова Европа. Трябва да изведем своята независимост, грижейки се за собствената ни сигурност и отбрана. Трябва да решим в какво общество и демокрация искаме да живеем", обяви още председателят на ЕК. Тя разказа историята на 11-годишната Саша от Мариупол и майка му - детето е едно от отвлечените в Донецк, а тя е била отведена в Русия. Двамата присъстваха в пленарна зала и бяха аплодирани на крака от почти всички евродепутати и цялата ЕК.

Новият световен ред и мястото на ЕС в него

По думите на Фон дер Лайен е крайно време Европа да вземе в ръце собствената си отбрана и сигурност, както и даде заявка за по-сериозен фокус върху технологиите и инвестициите, които ще подхранват европейските икономики.

"Заедно показахме какво е възможно, когато имаме еднаква амбиция, единство и неотложност. Вече не броя пъти, в които ми бе казано как Европа не можела да направи това или онова - по време на пандемията, за Плана за възстановяване, в защита, оносно подкрепата за Украйна, относно енергийната сигурност - списъкът е дълъг. Всеки път - Европа беше единна и се справяше. И ние трябва да направим същото сега. Основният въпрос за нас днес е прост - има ли Европа силите за тази битка, имаме ли единството и чувството за неотложност? Или искаме просто да се караме помежду си? Да бъдем парализирани от нашите разделения. В моите очи изборът е ясен. Така че моята реч днес е предложение за единство", каза още Фон дер Лайен, предава репортер на Actualno.com в Европарламента в Страсбург.

Украйна, Путин, мирът

Фон дер Лайен използва речта си да обяви предстоящата среща на върха с участието на Украйна и държавите от "Коалицията на желаещите" с фокус върху украинските деца.

"Всяко отвлечено дете трябва да бъде върнато! Тази война трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна. Защото свободата на Украйна е свобода на Европа. Сцените от Аляска не бяха лесни за възприемане, но само няколко дни по-късно европейските лидери дойдоха във Вашингтон, за да подкрепят президента Зеленски и да декларират своите ангажименти и подкрепа. Оттогава е постигнат реален напредък - само миналата седмица 26 държави декларираха готовност да бъдат част от сили за сигурност в Украйна или да подпомогнат финансово. Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво Русия има предвид под "дипломация" - Путин отказва да се срещне с президента Зеленски, а миналата седмица Русия изстреля най-големия брой дронове и балистични ракети", припомни Фон дер Лайен. По думите й тези послания на руския диктатор са ясни, поради което отговора на Европа също трябва да бъде ясен - по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Тя обяви и подготовката на новия 19-и пакет санкции срещу страната агресор.

"Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа. Близо 170 милиарда евро военна и финансова помощ досега. Ще са необходими още. И не само европейските данъкоплатци трябва да поемат основната тежест на това, защото това е войната на Русия. И Русия е тази, която трябва да плати. Ето защо трябва спешно да работим по ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна", обясни още тя и представи нова програма за финансиране на украинската армия на фронтовата линия в същността си на фронтова линия на ЕС. Чрез инвестиции в отбраната на Украйна всъщност ЕС ще си подсигури допълнителна сила за собствена такава, стана ясно още от думите й.

Отбраната на Стария континент

"Можем да използваме нашата индустриална сила, за да подкрепим Украйна да се противопостави на тази война с дронове. Можем да помогнем за превръщането на украинската изобретателност в предимство на бойното поле – и в съвместна индустриализация. Ето защо мога също така да обявя, че Европа ще отпусне 6 млрд. евро за безпилотни летателни апарати с Украйна. Защото Украйна има изобретателност, но и от мащаб. Военната икономика на Путин няма да спре - дори и войната да спре. Това означава, че Европа трябва да е готова да поеме отговорност за собствената си сигурност. Разбира се, НАТО винаги ще бъде от съществено значение. Но само силна и надеждна европейска отбранителна позиция ще може да гарантира нашата сигурност", обяви още Фон дер Лайен и припомни за пакета от 800 милиарда евро инвестиции в отбрана и програмата SAFE, с която вече са налични 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки. 19 държави членки вече са кандидатствали по програмата, като стана ясно, че ще се търси възможност за допълнителен "бонус" за тези, които подкрепят Украйна или купуват украинско оборудване.

Тя припомни и посещението си в държавите от Източния фланг на Европа, сред които бе и България в края на август и визитата й във военния завод в Сопот. "Тези държави най-добре знаят заплахата от Русия. И няма съмнение: източният фланг на Европа пази цяла Европа в безопасност. От Балтийско море до Черно море. Ето защо трябва да инвестираме в подкрепата му чрез Източна флангова отбрана. Това означава да се даде на Европа независими стратегически способности - инвестиция в космическо наблюдение в реално време, трябва да се вслушаме в призива на нашите балтийски партньори и да построим стена от безпилотни летателни апарати. Това не е абстрактна амбиция - тя е основата на надеждната отбрана. Европа ще защитава всеки сантиметър от своята територия", обяви още Фон дер Лайен и представи създаването на пътна карта на предстоящия Европейски съвет, с която ще се стартират конкретни планове за съвместни проекти в отбраната, предава репортер на Actualno.com от Страсбург.

"Във всяка страна, която посетих, чувах едно и също послание: няма време за губене. 2030 г. е утре. Така че Европа трябва да се подготви днес. Когато говорим за независимост, говорим за избора на нашата съдба. За това се бори Украйна. И това е, което всички европейци заслужават. Защото Европа е идея - идеята за свобода и взаимна сила. Това беше идеята, която движеше поколението след 1989 г. Когато Изтокът и Западът се събраха. И сега е толкова мощен - колкото беше тогава. Ето защо доближаваме бъдещите държави членки до нашия Съюз. Инвестиции. Подкрепа за реформите. Интегриране в единния пазар. Трябва да поддържаме скоростта на този процес, основан на заслуги. Защото само обединена и обединена Европа може да бъде независима Европа. Един по-голям и по-силен Съюз е гаранция за сигурност за всички нас", обяви още председателят на ЕК.

Кризата в Газа

По темата с военните действия в Ивицата Газа Урсула фон дер Лайен обяви спиране на помощта за Израел и пакет от мерки и нови инструменти за подпомагане и възстановяване на територията.

"Катастрофални сцени на убити хора, докато просят храна. Майки, държащи безжизнени бебета. Тези изображения са просто катастрофални. Причиненият от човека глад никога не може да бъде оръжие за война. Това трябва да спре. Видяхме финансовото задушаване на властта в Палестина и действията на най-екстремистките министри на израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави. Уважаеми колеги, наистина ме боли да казвам тези думи. И знам, че за много граждани неспособността на Европа да постигне съгласие за общ път напред е също толкова болезнена. Защото това, което се случва в Газа, е неприемливо. Нашата финансова подкрепа и хуманитарна помощ далеч надхвърлят тази на всеки друг партньор. Нашият ангажимент за жизнеспособна Палестинска власт е да поддържаме решение за две държави. И трябва да призоваваме и другите спешно да се активизират - както в региона, така и извън него. Но, разбира се, Европа трябва да направи повече. Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки за очертаване на път напред. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области - без да засягаме работата ни с израелското гражданско общество или "Яд Вашем". Ще предложим санкции срещу екстремистките министри и срещу насилствените заселници", обяви тя част от мерките.

Фон дер Лайен подчерта, че очаква трудно намиране на мнозинства по тези кардинални мерки. Сред предложенията са още и създаването на специален инструмент за възстановяване на Газа

"В дългосрочен план единственият реалистичен мирен план е този, основан на две държави. Да живеем рамо до рамо в мир и сигурност. Със сигурен Израел, жизнеспособна палестинска власт и бичът на Хамас са премахнати. Това е, което Европа винаги е отстоявала. И е време да се обединим и да помогнем това да се случи", подчерта още председателят на ЕК.

Конкурентоспособност, инвестиции, изкуствен интелект

По темата с икономическото изоставане на ЕС от САЩ и световни икономики като Китай по отношение на инвестициите и конкурентоспособността, Еврокомисията подчерта нуждата от масови инвестиции в дигитални и чисти технологии.

"Видяхме как зависимостите могат да бъдат използвани срещу нас. Предстои още от бъдещия ни фонд за конкурентоспособност и удвоената програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа". И ние се справяме с ключовите затруднения, идентифицирани в доклада на "Драги" - от енергия до капитал, от инвестиции до опростяване. Проведохме стратегически разговори с ключови индустрии - от автомобили до химични вещества, от стомана до фармацевтика, от отбраната до селското стопанство. Във всеки сектор посланието е едно и също. За да защитим работните места, трябва да улесним бизнеса в Европа. По-малко документи, по-малко припокривания, по-малко сложни правила. Нашите предложения ще намалят бюрократичните разходи за европейските дружества с 8 млрд. Цифровото евро например ще улесни както предприятията, така и потребителите. ... Най-големият ни актив е единният пазар, но той остава недовършен. Международният валутен фонд изчислява, че вътрешните бариери в рамките на единния пазар се равняват на мито от 45 % върху стоките и 110% тарифа за услуги. Само помислете какво пропускаме. И както се подчертава в доклада "Лета", единният пазар остава незавършен, най-вече в три области: финанси, енергетика и телекомуникации. Нуждаем се от ясни политически срокове. Ето защо ще представи пътна карта за единния пазар до 2028 г.", обяви още Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че европейският изкуствен интелект е от съществено значение за бъдещата независимост, като подчерта, че това ще помогне за захранването на индустриите - от здравеопазването до отбраната. "Когато призовахме частния сектор да обедини усилията си с нас, отговорът беше поразителен. А по-късно днес ще се срещна с изпълнителни директори на някои от най-големите европейски технологични гиганти. Те декларират ангажимент да инвестират в технологичния суверенитет на Европа", каза още тя.

90% декарбонизация и критиките

По повод предложения от Еврокомисията амбициозен план за намаляване на емисиите от парникови газове и постигане на 90% декарбонизация до 2040 г., ясно пролича напрежението по темата и в самата пленарна зала. Причината - Урсула фон дер Лайен няма мнозинство да прокара толкова мащабна реформа, а според информациите ЕК няма да успее да прокара съществена част от реформите в сектора. Същото се очаква и по отношение на предложеното търговско споразумение със САЩ след митата на президента Доналд Тръмп.

"Трябва да продължим курса си към нашите цели в областта на климата и околната среда. Науката е кристално ясна. И икономическият аргумент и аргументът за сигурността са също толкова убедителни. Всъщност тази трансформация е в центъра на нашия стремеж към независимост. Защото намалява енергийната ни зависимост. Ето защо Комисията предложи целите за 2040 г. - десет години след Парижкото споразумение. Знам, че много хора са загрижени за мащаба на това, което предстои. Ето защо преходът трябва да подкрепя хората и да укрепва промишлеността. Това означава и значително увеличаване на нашите публични и частни инвестиции. Създаване на водещи пазари за кръгови и чисти продукти за създаване на работни места и инвестиции в Европа. Осигуряване на справедлив преход за всички - например със Социалния фонд за климата. Осигуряване на равнопоставеност в световен мащаб, по-специално чрез насърчаване на ценообразуването на въглеродните емисии. Европа трябва да защити своите индустрии. В противен случай рискуваме да разчитаме на вноса на стоманата, от която се нуждаят нашите производители на автомобили, или торовете, от които се нуждаят нашите земеделски стопани. Ще бъдем оставени на милостта на цената, обема и качеството, които другите желаят и могат да осигурят", аргументира се Фон дер Лайен и обяви, че Комисията ще предложи нов, дългосрочен търговски инструмент, който да замени изтичащите защитни мерки за стоманата.

