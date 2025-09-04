Конвой с хуманитарна помощ за палестинците в Газа потегли от Египет, предаде египетската новинарска агенция МЕНА. Крайната цел е граничният пункт "Керем Шалом", разположен в югоизточната част на Ивицата Газа. Според Египетския Червен полумесец 30-ият конвой включва камиони, превозващи общо 2750 тона спешна помощ, от които 2400 тона са хранителни пакети и брашно, а 300 тона - медицински материали и други хуманитарни стоки от първа необходимост.

Въпреки това няколко от камионите са били принудени да се върнат обратно към Рафах, след като Израел е отказал да ги пусне на пункта "Керем Шалом". Десетки други камиони все още чакат разрешение да преминат, което показва продължаващите трудности пред доставките на помощ за Газа.

Инициативата беше стартирана от Египетския Червен полумесец на 27 юли и оттогава е доставила хиляди тонове помощи, включително гориво и стоки от първа необходимост.

Достъпът на хуманитарни помощи остава силно ограничен, като от май насам доставки се допускат по преценка на Израел, която според ООН и неправителствени организации не се съобразява с международно приетите хуманитарни процедури и е обект на сериозни критики.

