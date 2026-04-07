Кървава престрелка пред израелското консулство в Истанбул (ВИДЕО)

07 април 2026, 14:02 часа
Снимка: iStock
Кървава престрелка пред израелското консулство в Истанбул (ВИДЕО)

Един нападател е убит, а други двама са ранени при престрелка с полицията в близост до израелското консулство в Истанбул, съобщи губернаторът на турския мегаполис Давут Гюл, като добави, че двама полицаи са получили леки наранявания. Нападателите са използвали пушки и пистолети по време на атаката, каза той пред репортерите на мястото на събитието. От две години и половина в консулството няма израелски дипломатически персонал.

По-рано турската телевизия Haber беше съобщила друга първоначална информация - че трима души са били убити, двама от тях - нападатели, а двама полицейски служители са били ранени при престрелката. В репортажа се посочваше, че нападателите са носели оръжия с дълги цеви. 

Още: Турция измисли алтернатива на Ормузкия проток: Отваря нов транзитен коридор

Изстрелите

Видео на Reuters показва полицай, който вади пистолет и се прикрива, докато се чуват изстрели. Вижда се човек, покрит с кръв (ВИДЕО 18+).

В района около израелското консулство винаги се поддържа силно полицейско присъствие. Телевизионни кадри показаха въоръжени полицаи, които патрулират в района след стрелбата. Консулството, намиращо се в район Бешикташ, е било празно по време на инцидента.

Турският вътрешен министър впоследствие обяви: "Идентичността на терористите е установена. Установено е, че сред лицата, пристигнали в Истанбул с наета кола от Измит, има едно, свързано с организация, която злоупотребява с религията; установено е също, че единият от двамата терористи, които са братя, има криминално досие за наркотици".

На място пристигнаха турски прокурори и започнаха разследване.

Снимка: iStock

Още: За пореден път: Иранска балистична ракета е свалена над Турция

Междувременно на няколко места в централната част на Израел са били нанесени щети от малки бомби, дошли от иранска балистична ракета с касетъчна бойна глава. Няма данни за ранени, съобщават местните спасителни служби.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Турция Истанбул война Израел война Иран
