Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)

"Не определяме това, което се случва (в Газа) като геноцид. Това не е политическо заявление. (Задача на) съдиите (на Международния наказателен съд) и историците е да определят дали е геноцид на база серия от доказателства и ясна юриспруденция. Не трябва да е политически дебат". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в телевизионно интервю.

Макрон беше попитан изрично по темата, като въпросът беше следният - независима комисия в рамките на ООН заключи, че Израел "има намерение да унищожи палестинците в Газа", като това става по начин, описан в Конвенцията за геноцида. Съгласна ли е Франция? Комисията, която следи поведението на Израел след атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. заключи, че Израел е извършил четири от петте действия, посочени в Конвенцията за геноцида. Френският президент обаче призна, че в Газа загиват много цивилни - Още: Комисия на ООН: Действията на Израел в Газа са геноцид

Според Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека към 15 юли 2025 г. най-малко 46% от палестинците, убити в Газа от 7 октомври 2023 г. насам, са жени (9 497) и деца (17 921), от 58 380 потвърдени смъртни случая по това време.

Припомняме, че Франция беше водеща държава в призива да бъде призната независима Палестина, но вече изостава по темата. Макрон имаше словестни сблъсъци с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като многократно призоваваше за край на войната в Газа - Още: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина, още страни ще ги последват до часове (ВИДЕО)