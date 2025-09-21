Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина, още страни ще ги последват до часове (ВИДЕО)

Обединеното кралство призна официално Палестина за независима държава. По-рано Канада стана първата страна от Г-7, която предприе тази стъпка, а веднага след нея последва Австралия. Очаква се общо десет държави да го сторят през следващите часове - по време на конференцията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, провеждащо се от 23 до 29 септември, съобщи AFP. Освен трите горепосочени държави в списъка влизат още Андора, Белгия, Люксембург, Португалия, Малта, Франция и Сан Марино.

През месец май Испания, Норвегия и Ирландия вече признаха официално Палестина за държава.

Киър Стармър: В Близкия изток ужасът нараства и ние действаме

"Днес, за да възроди надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, заявявам ясно, като министър-председател на тази велика страна, че Обединеното кралство официално признава държавата Палестина", заяви премиерът Киър Стармър във видеообръщение, публикувано на 21 септември.

В началото на видеото, публикувано в социалните мрежи, той каза: "Предвид нарастващия ужас в Близкия изток, ние действаме, за да запазим възможността за мир и за решение с две държави. Това означава безопасен и сигурен Израел редом с жизнеспособна палестинска държава – в момента нямаме нито едното, нито другото".

След това британският премиер продължи, като каза, че моментът за признаване на палестинската държавност вече е настъпил.

Лондон: Това не е награда за "Хамас", заложниците да бъдат освободени незабавно

Стармър каза, че се е срещнал с британски семейства на заложниците, държани от "Хамас" в Ивицата Газа, и е видял „мъченията, на които са подложени всеки ден“, както и болката, която засяга дълбоко сърцата на хората в Израел и Обединеното кралство.

Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно, каза Стармър, добавяйки, че „ще продължим да се борим, за да ги върнем у дома“.

„Нашият призив за истинско решение за две държави е точно обратното на омразната визия (на Хамас)“, добави той. „Това решение не е награда за "Хамас". По думите му - групировката, обявена от САЩ и ЕС за терористична, не може да има бъдеще, нито роля в правителството, нито роля в сигурността на Палестина.

Външният министър Дейвид Лами по-рано защити тази стъпка на британското правителство, като заяви пред BBC, че „сега е моментът да се застъпим за решението за две държави“.

Австралия: Решението за две държави винаги е било единственият път

Австралия също официално призна Палестина за суверенна държава. Решението беше обявено предварително през август, но стана официално в неделя в съвместно изявление на премиера Антъни Албанезе и външния министър Пени Уонг.

„Австралия признава легитимните и отдавнашни стремежи на палестинския народ да има своя собствена държава“, заявиха двамата. „Днешният акт на признаване отразява дългогодишния ангажимент на Австралия към решението за две държави, което винаги е било единственият път към траен мир и сигурност за израелския и палестинския народ".

Декларацията беше подкрепена от Канада и Обединеното кралство и идва в момент, когато австралийска делегация, водена от министър-председателя, пристигна в Ню Йорк за 80-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

Канада изброи 4 фактора, заради които няма две държави

"От 1947 г. насам политиката на всяко канадско правителство е да подкрепя решението за две държави с цел постигане на траен мир в Близкия изток. Това предвижда създаването на суверенна, демократична и жизнеспособна държава Палестина, която да гради своето бъдеще в мир и сигурност редом с държавата Израел", гласи официалното съобщение на канадското правителство.

"В продължение на много десетилетия ангажиментът на Канада към тази цел се основаваше на очакването, че този резултат ще бъде постигнат в крайна сметка като част от договорено споразумение. За съжаление, тази възможност беше постоянно и сериозно подкопавана, включително от:

Всеобхватната заплаха от тероризма на "Хамас" срещу Израел и неговия народ, която достигна връхната си точка с отвратителния терористичен атентат на 7 октомври 2023 г., и дългогодишното насилствено отхвърляне от "Хамас" на правото на Израел да съществува и на решението за две държави.

Ускореното строителство на селища в Западния бряг и Източен Йерусалим, при което насилието на заселниците срещу палестинците се увеличи значително.

Действия като плана за селище Е1 и гласуването тази година в Кнесета, призоваващо за анексиране на Западния бряг.

Приносът на израелското правителство към хуманитарната катастрофа в Газа, включително чрез възпрепятстване на достъпа до храна и други основни хуманитарни помощи.

"Хамас" тероризира народа на Израел и потиска народа на Газа, причинявайки ужасни страдания. Наложително е "Хамас" да освободи всички заложници, да се разоръжи напълно и да не играе никаква роля в бъдещото управление на Палестина. "Хамас" е ограбил палестинския народ, лишил го е от живот и свобода и по никакъв начин не може да диктува бъдещето му", категорични са от Отава.

Израелският премиер с остра позиция против

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано се противопостави на страните, които признават палестинската държавност, като заяви, че това "награждава терора на "Хамас" и засилва отказа на групата да освободи заложниците".

Семействата на все още задържаните в Газа също изразиха загриженост – в отворено писмо до Киър Стармър те казват, че признаването „усложнява усилията да върнем нашите близки у дома“.

Междувременно израелската наземна офанзива в град Газа продължава въпреки предупрежденията, че това може да доведе до загуба на живот сред останалите пленници на "Хамас".

В американския щат Ню Хемпшир пък въоръжен мъж откри стрелба по време на сватбено тържество. Един човек е убит, а няколко други са ранени. Инцидентът е станал в клуба „Sky Meadow Country Club” в град Нашуа. Свидетели разказват, че нападателят е крещял „Свобода за Палестина”. Разследващите проучват възможните мотиви.

