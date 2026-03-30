Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран. Ирански удар и заплахи от Тръмп срещу най-ценното в Близкия изток - водата (ВИДЕО)

30 март 2026, 17:15 часа 410 прочитания 0 коментара
Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран. Ирански удар и заплахи от Тръмп срещу най-ценното в Близкия изток - водата (ВИДЕО)

Планът на САЩ и Израел за сухопътна инвазия в Иран, при която основно острие да са кюрдите, се е провалил, защото е изтекъл в редица медии и това е предизвикало съответно противопоставяне. Според израелската телевизия Канал 12, която е опозиционна, "Мосад" отдавна е разработил план, съгласно който десетки хиляди кюрди от Иракски Кюрдистан атакуват Северозападен Иран по земя, докато Израел и САЩ ги прикриват с въздушна подкрепа. Основната цел - по-широк бунт срещу режима на аятоласите, подобно на случилото се в Сирия.

Всичко това обаче пропада, защото Иран навреме научава за плана поради медийни публикации и оказва натиск върху Багдад, като същевременно започва превантивни въздушни удари по Иракски Кюрдистан. Близкоизточният анализатор Руслан Трад напомня, че една от най-влиятелните кюрдски фамилии е Хосейни и има силни връзки с други кюрдски кланове във формирането на коалиция срещу режима в Техеран. Но Иран действа бързо, за да не позволи такова развитие засега - за последно дотук, в нощта на 28-ми срещу 29-ти март беше ударена и резиденцията на президента на Иракски Кюрдистан в Духок - ОЩЕ: Сухопътна помощ срещу Иран: Кюрдите не вярват на САЩ. Близкият изток търси Украйна за помощ (ВИДЕО)

Най-големият възпиращ фактор е Турция - тя вече предупреди, че ако кюрдите атакуват Иран, ще се намеси военно и то веднага. Затова кюрдски фракции са поискали политически гаранции, съмнявайки се колко надеждни съюзници са САЩ. А американският президент Доналд Тръмп не е харесал реализацията на плана, тъй като е бил разкрит твърде подробно и сега идеята за реализация е отпаднала. Самият той публично заяви от борда на Air Force One при въпрос дали още обмисля сухопътна операция, че имал много алтернативи - Още: Още: Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара

Водата е по-важна от петрола

Междувременно ирански въздушен удар, насочен към критично важно енергийно и водно съоръжение в Кувейт, е довел до смъртен случай и големи материални щети, предаде турският информационен проект Clash Report.

Министерството на електроенергията на Кувейт потвърди, че сервизна сграда в рамките на електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода е била ударена. Атаката е убила индийски работник на място и е причинила "значителни материални щети" на конструкцията. Няма официален коментар от Иран относно случилото се.

Тръмп не спира с вербалния натиск - ще има ли реална ескалация?

Същевременно, американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social поредно съобщение относно Иран. Той уверява, че се водят сериозни преговори "с нов и по-разумен режим" и имало голям напредък. Ако нямало обаче успешен край, САЩ щели да взривят и напълно да унищожат "всички техни електроцентрали, петролни кладенци и остров Харг (и евентуално всички инсталации за обезсоляване!), които умишлено все още не сме "докоснали".

Преди това, от борда на Air Force One Тръмп обяви, че вижда споразумение с Иран, може би скоро, както и че било възможно да няма споразумение, макар той да мислел, че ще има. И още: "Те ще се откажат от ядрените оръжия. Ще ни дадат ядрения прах. Ще направят всичко, което ние искаме. И знаете ли какво? Ще продължат напред и може би ще имат отново велика държава. Но ако не направят това, няма да имат държава" - Още: Тръмп усили заплахата срещу Иран, ако скоро няма споразумение с "нов режим"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Кувейт Доналд Тръмп Кюрди Ядрено оръжие обогатен уран иранска ядрена програма сухопътна операция Иракски Кюрдистан война Иран мир Иран обезсоляване на вода
