"Вън европейските знамена!": Френски кметове махат флага на ЕС от кметствата си

Френски кметове от крайнодясната партия "Национален сбор", които бяха избрани на последните местни избори във Франция в средата на март 2026 г., са свалили европейското знаме от фасадите на кметствата си, предаде Франс прес. Френското правителство определи това като популистко решение, но то бе подкрепено от партийните кадри.

"Вън европейските знамена от кметствата! На тяхно място френски знамена!", написа в социалната мрежа Х кметът на град Каркасон Кристоф Бартес. Той публикува и виде как лично сваля европейското знаме.

Кметът на Арн Антони Гарено-Глинковски дори свали знамето на ЕС още на 24 март, след втория тур на местните избори. Тогава той свали и издигнатото пред кметството на неговия град украинско знаме.

А ще откажете ли и европейското финансиране?

Бенжамен Адад, министър по европейските въпроси обаче попита дали същите тези кметове ще започнат да отказват и европейско финансиране за земеделците, за компаниите и за френските територии. "Това си е популизъм и показва, че "Национален сбор" не се е променил", допълва той.

Нито един законодателен текст във Франция не задължава издигането на френското знаме пред кметствата във Франция, освен на 9 май, когато е Денят на Европа.

Законопроект за задължително издигане на знамето на ЕС пред кметствата беше одобрен в Националното събрание - долната камара на френския парламент, но все още не е обсъден в Сената.

През януари няколко кметове в селските региони свалиха европейското знаме в знак на солидарност с протестиращите тогава европейски земеделци. Протестите тогава бяха породени от сключването на споразумението за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур.