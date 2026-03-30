Подозират го, че шпионирал в полза на Русия: Задържаха украинец в Германия

Украински гражданин бе арестуван в Западна Германия по подозрения, че е шпионирал за руска разузнавателна служба. Това предаде ДПА, като се позова на германската прокуратура. Според германската федерална прокуратура мъжът е обвинен, че е събирал информация за руското разузнаване относно мъж в Германия, който се сражавал на страната на украинските въоръжени сили след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година. Украинецът, идентифициран като Виталий М., е бил задържан в петък в Хаген, източно от Дортмунд.

Германските разузнавателни служби предупреждават за повишено ниво на заплаха от руски шпионаж, диверсии и дезинформация след началото на инвазията в Украйна. Тъй като традиционните разузнавателни операции с участието на професионални шпиони са по-трудни заради санкциите и засилената бдителност на западните власти, руснаци са обвинявани, че вербуват лица от така наречения "подземен свят" за разузнавателни и диверсионни операции срещу заплащане, посочва ДПА.

Миналата седмица украинец бе задържан в Испания, а румънка – в Германия, във връзка с обвинения, че са следили мъж в Германия, който доставя дронове и свързани с тях части за Украйна.

